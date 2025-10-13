Elena Roger regresa a España con una gira que celebra su trayectoria musical

Enter Your Email to Unlock This Article



Elena Roger, reconocida actriz y cantante argentina vuelve a España, y lo hará con una gira muy especial que recorrerá Valencia, Madrid y Barcelona ofreciendo tres noches únicas a piano y voz. En "Elena Roger en Concierto" la artista pasará por los musicales que marcaron su trayectoria internacional, así como por su propia discografía.

Las citas serán el 27 de octubre en el Teatro Talía de Valencia, el 29 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, y el 3 de noviembre en el Teatro Apolo de Barcelona, donde irá acompañda de un virtuoso del piano: el maestro Nicolás Guerschberg.

De esta manera, EVITA, PIAF, LOS MISERABLES y MINA ... CHE COSA SEI?! son algunos de las obras en las que Elena Roger destacó tanto en Madrid, Broadway o Londres, y que ahora formarán parte del repertorio de estos conciertos. La noche pretende así conmover tanto a los amantes del musical como a los seguidores de la artista, quién se mostrará cercana al público, segun ha expresado en una entrevista con BroadwayWorld Spain.

Producida por Adrián Suar, Preludio Producciones y El Tío Caracoles, esta gira reafirma la estrecha relación de Elena Roger con el público español, al que regresa por fín tras su exitoso paso por PIAF en el Teatro Nuevo Alcalá. Ganadora del Premio Olivier y del Premio Konex, esta actriz continúa consolidándose como una de las grandes del teatro musical argentino en el mundo.