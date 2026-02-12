El espíritu de los 80, 90 y 2000 revive en Madrid con FLASHBACK SHOW EUROPA

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 12 de marzo, el Teatro CaixaBank Príncipe Pío se transformará en una cápsula del tiempo con el estreno de FLASHBACK SHOW EUROPA – DO YOU REMEMBER?. Este espectáculo musical inmersivo nace como un viaje emocional que conecta la memoria personal con los himnos que marcaron a varias generaciones, fusionando una banda en vivo, potentes coreografías y una narrativa centrada en la amistad y el paso del tiempo.

El elenco destaca por una combinación de veteranía en el teatro musical y grandes figuras del pop. Soraya Arnelas, referente del pop español, encabeza un reparto que cuenta con la actriz y cantante colombiana Diana Hoyos y la versatilidad de Nerea Rodríguez, quien suma este proyecto a su exitosa trayectoria en musicales como EL HILO INVISIBLE o LA LLAMADA. Completan el grupo Lorena Calero, una de las voces más respetadas del género tras su paso por producciones de Antonio Banderas, y el popular creador de contenido Edgard Caro (sensillocons), que aporta el contrapunto humorístico a la trama.

Más allá del despliegue técnico, el verdadero corazón de este espectáculo reside en su capacidad para transformar la nostalgia en una celebración colectiva. A través de un guion divertido y emocionante sobre los sueños postergados, la producción de FLASHBACK SHOW EUROPA – DO YOU REMEMBER? invita al espectador a redescubrir su propia historia mientras disfruta de una ejecución vocal de primer nivel.

Con una puesta en escena que apuesta por un diseño visual impactante, el show invita al público a ser parte activa de la experiencia, rompiendo la cuarta pared para cantar y bailar los éxitos de las últimas décadas. La temporada se extenderá de marzo a junio de 2026, reafirmando la apuesta del Teatro CaixaBank Príncipe Pío por formatos innovadores que logran desdibujar la línea entre el escenario y la platea.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.