El espíritu de los 80, 90 y 2000 revive en Madrid con FLASHBACK SHOW EUROPA

Soraya Arnelas, Diana Hoyos y Nerea Rodríguez encabezan un viaje musical inmersivo por los éxitos de las últimas décadas que se estrena el próximo 12 de marzo.
El próximo 12 de marzo, el Teatro CaixaBank Príncipe Pío se transformará en una cápsula del tiempo con el estreno de FLASHBACK SHOW EUROPA – DO YOU REMEMBER?. Este espectáculo musical inmersivo nace como un viaje emocional que conecta la memoria personal con los himnos que marcaron a varias generaciones, fusionando una banda en vivo, potentes coreografías y una narrativa centrada en la amistad y el paso del tiempo.
El elenco destaca por una combinación de veteranía en el teatro musical y grandes figuras del pop. Soraya Arnelas, referente del pop español, encabeza un reparto que cuenta con la actriz y cantante colombiana Diana Hoyos y la versatilidad de Nerea Rodríguez, quien suma este proyecto a su exitosa trayectoria en musicales como EL HILO INVISIBLE o LA LLAMADA. Completan el grupo Lorena Calero, una de las voces más respetadas del género tras su paso por producciones de Antonio Banderas, y el popular creador de contenido Edgard Caro (sensillocons), que aporta el contrapunto humorístico a la trama.
Más allá del despliegue técnico, el verdadero corazón de este espectáculo reside en su capacidad para transformar la nostalgia en una celebración colectiva. A través de un guion divertido y emocionante sobre los sueños postergados, la producción de FLASHBACK SHOW EUROPA – DO YOU REMEMBER? invita al espectador a redescubrir su propia historia mientras disfruta de una ejecución vocal de primer nivel.
Con una puesta en escena que apuesta por un diseño visual impactante, el show invita al público a ser parte activa de la experiencia, rompiendo la cuarta pared para cantar y bailar los éxitos de las últimas décadas. La temporada se extenderá de marzo a junio de 2026, reafirmando la apuesta del Teatro CaixaBank Príncipe Pío por formatos innovadores que logran desdibujar la línea entre el escenario y la platea.
