El Festival de Mérida cierra su 71ª edición con más de 174.000 asistentes

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La 71ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, celebrada del 4 de julio al 31 de agosto, ha concluido con un balance de 174.141 asistentes a todas sus actividades. La programación escénica reunió a 127.624 espectadores en Mérida, Madrid, Medellín, Regina, Roma y en el ciclo Agusto en Mérida. La recaudación total de taquilla ascendió a 2.220.427 euros, con un superávit provisional de 600.000 euros.

El escenario principal, el Teatro Romano de Mérida, congregó a 90.482 espectadores con una programación que abarcó tragedias, comedias y un musical. Entre los títulos destacados figuraron Numancia, Edipo Rey, Cleopatra enamorada, Electra, Memorias de Adriano y Los hermanos, este último el mayor éxito de la edición al reunir a 16.547 asistentes en cinco funciones. En total, 23 funciones colgaron el cartel de “no hay localidades”.

La programación paralela incluyó propuestas en el Teatro María Luisa, actividades en el marco del proyecto europeo Dancing Histor(y)ies, exposiciones que sumaron 44.580 visitantes y el ciclo Agusto en Mérida, que atrajo a 5.968 asistentes. A todo ello se añadieron pasacalles, cuentacuentos, talleres, conferencias y cine, consolidando la diversidad de la oferta cultural.

El director del Festival, Jesús Cimarro, calificó los resultados de “positivos” y subrayó la respuesta del público a una programación que combinó clásicos y propuestas vanguardistas. La consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, destacó el impacto cultural y económico del certamen, que volvió a proyectar a Mérida como uno de los grandes referentes del teatro clásico en Europa.