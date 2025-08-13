Clara Alvarado y Andoni García se incorporan a ATRAPADAS EN LA OFI en su 5ª temporada

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical ATRAPADAS EN LA OFI suma dos nuevas incorporaciones de prestigio a su reparto, consolidando su posición como uno de los espectáculos más destacados del circuito off de Madrid. Clara Alvarado toma el relevo como la nueva Mariana a partir del mes de octubre, mientras que Andoni García se suma en el papel de Quique desde el estreno de la temporada en septiembre.

Esta es una gran noticia para la producción que a partir de septiembre combinará funciones en la versión 360º en la Sala Lola Membrives con funciones especiales en versión XL en la Sala Cándido Lara, todo un hito histórico en el teatro madrileño. Además, ATRAPADAS EN LA OFI sigue su gira nacional que regresa al Teatro Flumen de Valencia el 18, 24 y 25 de octubre.

Andoni García nace en Bilbao, donde inicia su formación en diversos estilos de danza que despiertan su vocación artística. En 2018 participa en el programa Fama, ¡a bailar!, que impulsa su profesionalización en las artes escénicas. Al año siguiente se traslada a Madrid para continuar formándose en canto e interpretación. Ha trabajado en musicales como CRUZ DE NAVAJAS, MAMMA MIA! o THE BOOK OF MORMON, y en audiovisual ha colaborado en producciones como MARILIENDRE, LA HUELLA DEL MAL O VOY A PASÁRMELO BIEN. Además, ha sido coreógrafo y bailarín de la cantante Marta Sango (OT 2018, Benidorm Fest 2022).

Por su parte, Clara Alvarado, actriz y cantante extremeña, es reconocida por sus papeles en LA CASA DE PAPEL y LA MODERNA. Diplomada en Arte Dramático y en Enfermería, ha trabajado en televisión (CUÉNTAME, LA QUE SE AVECINA, ACACIAS 38), teatro musical (LA LLAMADA, FLASHDANCE, MI MADRE, SERRAT Y YO) y en producciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (HÉRCULES, LA BELLA HELENA). Ha compartido escenario con figuras como Concha Velasco (EL FUNERAL), participado en montajes de Sergio Peris-Mencheta (BLAUBEEREN) y protagonizado películas como SELFIE o SMOKING CLUB 129 NORMAS. También es cantante y compositora, con dos discos editados bajo el proyecto Biuti Bambú.

Con estas incorporaciones, el musical celebra también su reciente Premio Off a Mejor Actriz Principal, entregado a Paula García Lara, fruto de una producción que lleva ya cinco temporadas, gira por toda España, y ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Teatro Lara cada día desde su estreno.

Completan el reparto Noelia Marló, Ricky Merino, Candela Solé, y Sergio Campoy. Juntos, forman un reparto de alto nivel que asegura que esta nueva temporada siga ofreciendo la energía, el humor y la conexión con el público que han convertido a ATRAPADAS EN LA OFI en un fenómeno.

Detrás del éxito de ATRAPADAS EN LA OFI está un equipo artístico y técnico de gran talento. Escrito por Emma de Martino, que dirigió la propuesta junto a Sara Pérez, el show cuenta con coreografía de Edu Llorens que aporta una gran energía a la obra. La producción ejecutiva está liderada por María Ortega, que ha hecho posible que este proyecto siga creciendo. En la parte técnica, el diseño de iluminación de la versión XL y la jefatura técnica del proyecto corre a cargo de Guillermo Fernández de Tejada, mientras que el diseño de sonido está firmado por Marcos Alegre, quienes crean la atmósfera perfecta para que el público viva una experiencia única en ambas salas, Lola Membrives y Cándido Lara.