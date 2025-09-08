Barcelona supera por segundo año consecutivo los 3 millones de espectadores en los teatros

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



ADETCA (Asociación de empresas de teatro de Catalunya) y los Teatros Públicos de Barcelona han presentado hoy el balance de la temporada 2024-2025, en una rueda de prensa previa a la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló, que se celebra esta noche en el Gran Teatre del Liceu. La presidenta de la asociación, Isabel Vidal, y el vicepresidente, Toni Albaladejo, han detallado las cifras récord de asistencia y recaudación.

La temporada se cierra con 3.133.494 espectadores, lo que supone un incremento del 4% respecto al curso anterior, y con una recaudación de 94,1 millones de euros (+ 2%). El índice de ocupación alcanza el 64%, cuatro puntos por encima del año pasado. En total, se han programado 13.179 funciones (+133) y 1.234 espectáculos.

“El objetivo era consolidar la cifra de tres millones de espectadores y lo hemos conseguido. Esta es la base para seguir mejorando normas, convenios y códigos de buenas prácticas”, ha señalado Vidal. La presidenta ha explicado que el público elige el teatro mucho más que antes de la pandemia, y que “el denominador común ha sido la calidad y diversidad de contenidos, que generan curiosidad y confianza”.

El mes con más espectadores ha sido diciembre, con 386.810 asistentes. Las obras más vistas han sido MAR I CEL (Teatre Victòria), IMPROSHOW (Teatreneu), ESCAPE ROOM 2 (Teatre Condal). En salas pequeñas, de menos de 200 espectadores, CORTA EL CABLE ROJO (Teatre Muntaner), Y NO QUEDARÁ NINGUNO (Sala Ars Teatre) y EL PRINCIPI D’ARQUIMEDES (Espai Texas) han liderado la asistencia. Isabel Vidal ha afirmado que MAR I CEL ha motorizado al público, pero los demás espectáculos también han incrementado su porcentaje de ocupación. “Para la próxima temporada tenemos todos los ingredientes para que haya un gran curso teatral, con La Cubana y El Mago Pop como espectáculos motorizadores”, ha expuesto Vidal.

La temporada confirma la importancia del teatro en catalán: el 59% de las obras programadas (732) han sido catalanas y el 47% de los autores también. Sobre los idiomas, el 39% de las producciones se han representado en catalán y el 34% en castellano. “Estos datos consolidan a Catalunya como líder de las artes escénicas en el Estado”, ha afirmado Vidal.

Isabel Vidal y Toni Albaladejo, presidenta y vicepresidente de ADETCA

En cuanto a infraestructuras, se han recuperado y abierto ocho espacios escénicos en Barcelona en los últimos dos años, con un crecimiento significativo en las salas de menos de 200 localidades, que han registrado un aumento del 28% en público y del 39% en recaudación, además de una ocupación del 66%.

ADETCA ha anunciado que el próximo año espera contar con datos de toda Catalunya, gracias al trabajo conjunto con la Generalitat. “Barcelona concentra la mayoría de cifras, pero estamos trabajando para que los municipios no tengan dificultades en continuar ofreciendo cultura”, ha remarcado Vidal.

La rueda de prensa también ha servido para presentar la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló, que tendrá lugar esta noche en el Liceu bajo el lema “On tot és possible” (“Donde todo es posible”). El director artístico Joan Arqué, junto con Jaume Viñas, ha diseñado un espectáculo “que hable de nuestra manera de hacer, del teatro como espacio contracultural y político”, según ha contado él mismo. Jordi Oriol será el presentador de la gala, que otorgará el Premio de Honor 2025 a Salvador Sunyer y Josep Domènech por su trayectoria en el impulso de las artes escénicas. “No se puede explicar, hay que verlo. Será un gran festival, como indica su lema”, ha resumido Albaladejo.