BWW TV: Antonio Banderas participa en FORWARD. TOGETHER. de The Public Theater

El actor se une a un gran número de artistas de Broadway en un evento especial

The Public Theater de Nueva York ha organizado un evento online para recaudar fondos y así salvar la institución, en el que ha participado Antonio Banderas, uno de nuestros actores más internacionales, interpretando What I did for love, de A CHORUS LINE. en español junto a Laura Benanti.

En el vídeo podemos ver imágenes de la producción de A CHORUS LINE del Teatro del Soho Caixabank, además de varias fotografías del montaje original de Broadway.

Puedes ver el evento entero a continuación. La participación de Antonio Banderas y Laura Benanti se encuentra en el minuto 20:30.

