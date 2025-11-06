BREAKING: ANTOINE, el musical, regresa a Madrid con Shuarma como “El Principito”

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical ANTOINE vuelve a Madrid el próximo 13 de febrero, consolidándose como una de las producciones más especiales de beon. Entertainment. La obra se representará en Lírico, el rooftop del Teatro Calderón, hasta el 5 de abril. Con idea original de Dario Regattieri y escrita y dirigida por Ignasi Vidal, esta producción regresa tras el éxito de sus dos giras nacionales y su estreno en Ecuador, reafirmándose como una propuesta única que combina biografía, teatro musical y una banda sonora original del grupo Elefantes.

En esta nueva temporada, Shuarma vuelve a interpretar a “El Principito”, ofreciendo su particular sensibilidad al icónico personaje y dando voz a los principales temas del espectáculo. Lejos de ser una adaptación literal del libro, ANTOINE, el musical centra su mirada en la figura real de Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y escritor francés que dio vida al célebre personaje. A través de una narrativa íntima y poética, el musical explora los momentos vitales que inspiraron al autor, conectando su historia personal con los valores universales de su obra.

Con una cuidada puesta en escena y una profunda carga emocional, ANTOINE invita al público a reflexionar sobre temas esenciales como la empatía, la humanidad y la búsqueda del sentido de la vida. Tal como recordaba Saint-Exupéry, “solo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos”. Esta cita resume el espíritu del espectáculo, que reivindica la grandeza del ser humano por encima del individualismo y la superficialidad contemporánea.

El regreso de ANTOINE llega avalado por su trayectoria y reconocimientos, entre ellos el Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación, que marcó un hito en su primera etapa. Las funciones se celebrarán de viernes a domingo, con doble pase los sábados, en el Espacio Lírico del Teatro Calderón de Madrid. Las entradas ya están disponibles, ofreciendo al público una nueva oportunidad para descubrir la historia detrás de uno de los libros más queridos de todos los tiempos, ahora transformado en una experiencia musical y teatral inolvidable.

