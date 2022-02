Asistimos a los ensayos de EL SOBRE VERDE

Ayer, miércoles 9 de febrero, asistimos a uno de los ensayos de EL SOBRE VERDE, un sainete con gotas de revista que el Teatro de la Zarzuela, dentro del proyecto Zarza, ha decidido llevar de nuevo al escenario, acercando esta obra al público joven. El proyecto Zarza es una de las iniciativas estrella del Teatro de la Zarzuela. Se trata de un proyecto artístico y divulgativo creado por el escenógrafo y director del teatro Daniel Bianco. Bajo el lema "zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes", tiene el objetivo de que las jóvenes generaciones conozcan el patrimonio lírico español, así como de acercar el género a nuevos públicos y de abrir la puerta a nuevas generaciones de artistas.

El equipo creativo de EL SOBRE VERDE lo forman Cecilia Bercovich (dirección musical), Nuria Castejón(dirección de escena), Ricardo Sánchez Cuerda (escenografía), Juanjo Llorens (iluminación) y Gabriela Salaverri (vestuario). Por su parte, el elenco está compuesto por 18 jóvenes de entre 18 y 30 años. Ayer pudimos hablar con algunos de ellos.

Todos tenían buenas palabras para el Zarza. Ana San Martín define el proyecto como algo "súper importante, porque es un género que necesita acercarse a la gente joven para que podamos descubrir las piezas preciosas que hay. Creo que es algo muy necesario". Esto es algo que comparte todo el reparto de EL SOBRE VERDE.

Además, Andro Crespo añade "para acercar las cosas a los jóvenes hay que salir de la infantilización de hacer algo para niños. Los jóvenes responden al buen teatro y a las cosas bien hechas. Es un público que no es fácil porque no van con una convención aprendida, y con un púbico así tienes que estar siempre preparado para hacer un buen espectáculo".

Una de las características del Zarza es que tras las funciones tiene lugar un coloquio, en el que los jóvenes pueden conversar con los actores y con parte del equipo de la obra. "Los jóvenes suelen interesarse por el género de la zarzuela, porque ellos están acostumbrados, los que están, al musical", afirma Pascual Laborda, uno de los actores que ya ha participado en otras obras del proyecto. Comenta lo emocionante que es ver de primera mano cómo los jóvenes se interesan por un género que, en palabras de la directora Nuria Castejón "cuando no conoces la zarzuela te puede parecer algo unido a tiempos pasados, y de repente te das cuenta de que los conflictos que se desarrollan en la zarzuela siguen siendo los conflictos clásicos de amor, desamor o de clases; pero que eso sigue estando vigente hoy en día y que están tratados con una música que de repente te hace vibrar y que sientes cercana".

Muchos de los actores de EL SOBRE VERDE han actuado en teatro musical, un género que, aunque con ciertas similitudes con la zarzuela, quienes han actuado en ambos identifican algunas diferencias. Ana San Martín (WEST SIDE STORY, EL MÉDICO) menciona que "hay algo diferente en el lenguaje, porque no estamos adaptando una obra americana y suena todo un poco forzado, sino que es algo que bebe de la raíz castellana, entonces te acercas al texto de otra manera". También remarca una diferencia fundamental entre el musical y la zarzuela: "El hecho de ir sin micro es un reto, porque tienes que usar tu voz de manera distinta. El objetivo es que no se te quede plana la interpretación pese a estar proyectando todo el rato". Sobre esto habla también Íñigo Etayo (Blancanieves Boulevard, ANASTASIA): "No tener micro cambia en esencia absolutamente todo. El idioma tanto al hablar y al cantar, el diseño de las posiciones sobre el escenario, etc., y determina muchísimo el no tenerlo".

EL SOBRE VERDE cuenta la historia de Don Nicanor, un mendigo que hace cola ante la casa de la moneda para poder presenciar el sorteo de la lotería de Navidad. Entonces, se topa con la Diosa Fortuna, la cual le concede la gracia de que su décimo sea premiado con el gordo de Navidad. Tras ganar la lotería, decide obsequiar a sus amigos y vecinos creando un albergue para pobres, y antes realiza un viaje a Nueva York donde, tras varias peripecias, acaba arruinado. Pero a su auxilio viene el trabajo y lo anima a comenzar de nuevo.

"Yo creo que en la obra hay un mensaje importante para los jóvenes como es el tema del trabajo y lo que hay que currarse la vida, además de no confiar solamente en los golpes de suerte. Vivimos en un momento que con todo el tema de las redes sociales hay chavales que quieren llegar a todo muy rápido y sin apenas esfuerzo. Creo que es importante que les llegue ese mensaje de que hay que esforzarse y que la fortuna es una cosa que puede llegar o no", comenta Nuria Pérez, una de las intérpretes, sobre la moraleja que envuelve toda la obra.

La obra podrá verse en el Teatro de la Zarzuela entre los días 21 y 26 de febrero. Habrá funciones escolares y funciones abiertas. Para más información haz click aquí.