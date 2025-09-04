ATRAPADAS EN LA OFI vuelve al Lara con dos formatos, nuevas incorporaciones y quinta temporada

Enter Your Email to Unlock This Article



La próxima semana, ATRAPADAS EN LA OFI levanta de nuevo el telón en el Teatro Lara y lo hace por todo lo alto. En su quinta temporada, el musical que ha conquistado a miles de espectadores se convierte en la primera producción de la historia del teatro en representarse de manera simultánea en sus dos salas: el formato 360 en la Sala Lola Membrives, más cercano e inmersivo, y el formato XL en la Sala Cándido Lara, de gran formato y con una energía más expansiva. Un reto histórico que reafirma el lugar de este título como uno de los grandes éxitos de la cartelera madrileña.

El espectáculo suma a su elenco a dos nombres muy reconocidos. Andoni García (FAMA, ¡A bailar!, Mamma Mia!, The Book of Mormon) se incorpora como Quique, mientras que Clara Alvarado (La Casa de Papel, La Moderna, La Llamada) se unirá en octubre en el papel de Mariana. Junto a ellos, continúan figuras imprescindibles como Paula García Lara (Premio BroadwayWorld Spain a Mejor Actriz de Musical 2023), Noelia Marló, Ricky Merino, Candela Solé y Sergio Campoy.

Con más de 200 funciones representadas, cinco temporadas en cartel y una gira nacional en marcha, ATRAPADAS EN LA OFI se ha consolidado como un fenómeno teatral que ha sabido conectar con un público diverso. Avalada por la crítica y recomendada por medios como El País y Time Out, la obra combina humor, música original y situaciones tan cotidianas como absurdas, logrando que la oficina se convierta en un espacio donde todo puede pasar.

Las funciones comenzarán el 12 de septiembre en la Sala Lola Membrives (viernes, 18:15h) y tendrán pases especiales en la Sala Cándido Lara los días 18 de septiembre, 2 de octubre y 8 de noviembre. Con las mejores canciones de los años 80, ATRAPADAS EN LA OFI promete seguir sorprendiendo y ampliando su comunidad de espectadores, reafirmando su lugar como uno de los musicales más frescos y vibrantes de la escena española actual.