ATRAPADAS EN LA OFI regresa al Flumen de Valencia esta semana

El musical ATRAPADAS EN LA OFI continúa su imparable trayectoria y llega este mes de octubre al Teatro Flumen de Valencia con tres funciones únicas los días 18, 24 y 25. Tras más de dos años de éxito ininterrumpido en el Teatro Lara de Madrid, el espectáculo producido por La Coja Producciones continúa su gira nacional consolidándose como uno de los títulos más aclamados del teatro musical contemporáneo en España.

Con un reparto encabezado por Ricky Merino, conocido por su paso por OPERACIÓN TRIUNFO y su participación en TU CARA ME SUENA, y Clara Alvarado, actriz de LA CASA DE PAPEL y una de las intérpretes más versátiles de su generación, ATRAPADAS EN LA OFI combina humor, ritmo y emoción en una historia tan disparatada como cercana sobre el día a día en una oficina cualquiera. Junto a ellos, Paula García Lara —ganadora del Premio Off 2025 a Mejor Actriz Principal—, Candela Solé, Noelia Marló, Andoni García y Sergio Campoy completan un elenco de primer nivel.

El musical, con canciones icónicas de los años 80 y una puesta en escena enérgica y divertida, invita al público a reír, cantar y reflexionar sobre los retos del trabajo, la igualdad y la salud mental en el entorno laboral. ATRAPADAS EN LA OFI ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Teatro Lara y ha sido reconocido por la crítica como una de las producciones más frescas, inteligentes y cercanas del circuito madrileño.

Tras su paso por Valencia, la gira continuará por otras ciudades españolas que se anunciarán próximamente, mientras la producción prolonga también su temporada en la Sala Cándido Lara del Teatro Lara de Madrid hasta marzo de 2026. Una muestra del gran momento que vive esta comedia musical que, a ritmo de hits ochenteros, sigue conquistando corazones en toda España.