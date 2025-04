VROU MET 27 KINDERS Comes To The Drama Factory In May

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



'Vrou Met 27 Kinders' will be presented at The Drama Factory From Sat 3 May 2025 to Sat 3 May 2025.

Vrou met 27 Kinders is 'n roerende verhaal van liefde, verlies en moederhart. Vernon, 'n beeldhouer, maak jaar na jaar houtbabas vir sy kinderlose vrou, Engel. Vir haar is dit nie net beelde nie – dis haar kinders. Ná sy dood dreig die wêreld om selfs dit van haar weg te neem. 'n Ontroerende reis oor dieper verlange en onwrikbare liefde.

Met Petru Wessels se kragtige vertolking en Carel Trichardt se regie, is hierdie produksie 'n meesterstuk wat diep onder die vel kruip. Engel se wêreld van verbeelding bots met realiteit wanneer ander haar kinders as museumstukke begin sien. Die stuk vra vrae oor wat dit beteken om 'n ma te wees, selfs sonder biologiese kinders, en hoe rou en herinnering verweef raak in die alledaagse.

“Petru Wessels bring Engel só lewendig na vore, jy vergeet dis teater.” Die produksie het gehore by die KKNK 2025 aangegryp en word beskryf as “een van daardie stories wat lank by jou bly.”

Vrou met 27 Kinders is geïnspireer deur ware gebeure, onder meer die buitengewone lewensverhaal van Cal en Ruby Black van Possum Trot, Kalifornië. Kinderloos, maar nie liefde-arm nie, het Cal vir Ruby houtpoppe gemaak wat hulle as kinders versorg het—'n ware verhaal van verbeelding, verlange en 'n huwelik gesmee in gedeelde drome. Hierdie verhaal, sowel as soortgelyke gevalle in Suid-Afrika soos dié van Helena Rennie, vorm die ruggraat van die produksie se emosionele trefkrag. Die verskynsel waar paartjies poppe as kinders behandel, is nie net 'n teaterverbeelding nie, maar 'n sielkundige toestand wat bekend staan as folie à deux. Hierdie produksie bring dié delikate onderwerp met deernis en begrip na die verhoog, sonder oordeel, maar met 'n roerende menslikheid. Die stuk spreek universele temas aan soos ouerliefde, verlies, ouderdom, en demensie – teen 'n agtergrond van hoop en lig. Dit nooi gehore uit om stil te staan by wat dit beteken om lief te hê, om te rou, en om sin te vind in die afwesigheid van dit waarvoor jy die meeste smag.

Regisseur – Carel Trichardt 'n Ware ikoon van Suid-Afrikaanse teater, radio en film, Carel Trichardt se loopbaan strek oor meer as vyf dekades. Hy is bekend vir sy intense regiestyl en het talle bekroonde produksies aangebied, insluitend Die Rebellie van Lafras Verwey en Siener in die Suburbs. Trichardt was vir jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se drama-afdeling en het menige jong akteur opgelei. Hy is 'n ontvanger van verskeie toekennings, insluitend 'n Naledi Lifetime Achievement Award.

Comments