MANO A MANO Comes to Teatro da Trinidade This Month

Ambos compositores, Mario Lucio & Princezito são duas das mais proeminentes figuras da música de Cabo Verde, e a quem intérpretes como Cesária Évora, Lura, Nancy Vieira ou Mayra Andrade, vão buscar canções para os seus discos.

Nascidos no Tarrafal, os dois são irmãos com uma diferença de sete anos. Mário Lúcio, o mais velho, está na música há quarenta anos, tendo inspirado o seu irmão, de quem cuida desde a perda prematura dos pais, que compõe e canta há vinte.

O seu repertório perpassa toda a música de Cabo Verde, com o primeiro a trazer a morna, a coladeira, as canções ao seu estilo, e o segundo, a interpretar o batuco e o finaçon, entre o antigo e o moderno. A diferença de personalidades entre os dois - Mario Lucio é mais etéreo, introspetivo e meditativo, e Princezito mais térreo, extrovertido e show-man - torna os seus concertos acontecimentos ímpares, possibilitando uma viagem pelas suas raízes e uma peregrinação aos novos sons do arquipélago.

Desde 2016 que a Fundação INATEL, em parceria com o Festival Músicas do Mundo de Sines, promove o CICLO MUNDOS, um programa anual pensado para as várias gerações, que abre caminho e dá espaço à musica que se faz no mundo.

https://teatrotrindade.inatel.pt/espetaculo/manoamano/