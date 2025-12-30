 tracker
JOHNNY JOHNSON Comes to Teatro Tivoli BBVA

Estreado em Nova Iorque em 1936, este musical em três atos foi a primeira obra do género americano que Kurt Weill compôs.

By: Dec. 30, 2025
JOHNNY JOHNSON Comes to Teatro Tivoli BBVA Image

Uma sátira mordaz envolta em melodia e loucura, Johnny Johnson expõe o absurdo da guerra através do riso, da desilusão e de um profundo anseio pela paz.

Estreado em Nova Iorque em 1936, este musical em três atos foi a primeira obra do género americano que Kurt Weill compôs, numa colaboração com o dramaturgo Paul Green, inspirada pela novela O Bom Soldado Švejk de Jaroslav Hašek.

Através da mistura de cenas cantadas e declamadas, ritmos de jazz e paródia a marchas militares, esta partitura de Weill conjuga a espontaneidade da Broadway e a fina ironia europeia.

O enredo gira em torno de Johnny Johnson, um pedreiro idealista de uma pequena cidade, que resolve esculpir um monumento à Paz no momento em que o seu país se envolve na Primeira Guerra Mundial. Recrutado apesar do seu pacifismo, a inocência de Johnny é desafiada pela máquina de guerra da modernidade: do patriotismo ingénuo entre os seus conterrâneos, à farsa grotesca de generais planeando chacinas enquanto bebem champanhe. A sua compaixão leva-o a desobedecer a ordens, a tentar uma trégua e, enfim, a ser diagnosticado louco: uma “vítima de monomania da paz”. Quando finalmente retorna a casa, abalado mas não derrotado, Johnny torna-se vendedor de brinquedos, sob o espectro de uma nova guerra, cantando a sua frágil esperança contra o rugido do militarismo.

Sob a direção musical de João Paulo Santos, esta nova produção dá continuidade ao projeto de sublinhar a relevância urgente de Kurt Weill junto do público contemporâneo. Johnny Johnson persiste como um testemunho intemporal de que a consciência, mesmo ridicularizada ou esquecida, pode ainda fazer-se ouvir por entre o clamor da guerra.



