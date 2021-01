Companhia Nacional de Bailado Presents TRABALHOS DE CASA

Companhia Nacional De Bailado presente Trabalhos de Casa, 14-15 janeiro.

Os bailarinos da CNB, Xavier Carmo/Henriett Ventura e Miguel Ramalho, estrearam as suas novas criações no primeiro programa que a Companhia apresentou no período pós-confinamento, em julho de 2020, no Millennium Festival ao Largo. Fizeram-no num contexto particular, com condicionamentos não habituais e incorporando novas regras que então ditaram as próprias criações.

Depois de transpostas para o palco do Teatro Camões, estas criações apresentadas no âmbito do programa Trabalhos de Casa - um espaço que a CNB oferece a criações dos seus bailarinos que manifestam interesse em desenvolver trabalho coreográfico - são agora apresentadas em circulação nacional.

