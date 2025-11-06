ETERNO - BALLET FLAMENCO Comes to Teatro Tivoli BBVA

Get Access To Every Broadway Story



Com quase três décadas a difundir o Flamenco dentro e fora de Espanha, Carlos Rodrígues submerge no mundo pictórico de Pablo Picasso, com seu novo trabalho ETERNO, uma obra em dois actos com música original tocada ao vivo.

ETERNO nasceu da ideia de captar e exprimir sob a forma de dança a visão do olhar do artista universal Pablo Picasso.

“ETERNO é criado e contado com a linguagem estilizada da dança espanhola e do flamenco. Das raízes do criativo Picasso à vanguarda. Do cheiro do silêncio ao olho do touro moribundo, a flor presa no coração, a melodia escondida na guitarra, o fogo das gargantas, a canção da cor, os espelhos de água, os braços líquidos.

As palavras de Picasso, as suas cores e a sua luz acendem a minha imaginação, fazendo-a voar do meu coração para o ar, moldando-a com as minhas mãos, os meus pés e o meu corpo. A pintura torna-se dança.

Em ETERNO mergulhei na fealdade que esconde a beleza. Para isso conto com artistas muito especiais, intérpretes de diferentes idades. Os bailarinos com as suas máscaras reflectem o que Picasso projectou nas suas obras. Para o pintor o pincel era a sua arma e o seu escudo. Os pés e as mãos são nossos, pois damos vida e forma a esta coreografia, transformando-o em acções que provocam emoção: dançar, sentir, criar. Esquecer as aparências banais, mergulhando na verdade que torna os sonhos realidade. Quebrei as regras dos espectáculos de dança habituais. Tal como Picasso, acredito que, para criar, é preciso destruir.”

