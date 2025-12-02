LAGO DOS CISNES Comes to Teatro Tivoli BBVA

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

O “Lago dos Cisnes” é um dos bailados mais famosos do mundo e expressa emoções através da beleza e delicadeza da dança. A obra-prima do universo clássico, com coreografia de Marius Petipa e música de Piotr Tchaikovsky, recorda-nos que mesmo nos momentos mais sombrios há sempre uma luz.

A história de um amor impossível entre o príncipe Siegfried e Odette, uma jovem mulher transformada em cisne pelo feiticeiro Von Rothbart é contada pelos movimentos muito técnicos e virtuosos dos bailarinos do Ballet de Kiev.

Esta obra clássica e intemporal, com mais de um século, realça um tema bem pertinente, a dualidade entre o bem e o mal, representada pela pureza do cisne branco (Odette) e pela duplicidade do cisne negro e filha do feiticeiro (Odile).”

Os bailarinos do Ballet de Kiev distinguem-se ainda pelo cuidado e delicadeza das tradições e por manterem a essência da dança clássica, encenando assim esta história de amor, magia e tragédia.

O Ballet de Kiev nasceu em 2017, de um sonho do famoso bailarino solista do Teatro da Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk: a criação de uma companhia jovem que reunisse as estrelas mais proeminentes de toda a Ucrânia e apresentasse ao mundo o talento, a mestria e o profissionalismo dos artistas do seu país.

As suas primeiras actuações conquistaram os teatros mais importantes do mundo e, desde então, já deram mais de 700 espectáculos em diversos países, incluindo Portugal sempre com sessões esgotadas.

Love Theater in ? Join The Community! Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age. Learn More