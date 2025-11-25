A BELA ADORMECIDA Comes to Teatro Tivoli BBVA

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

A prestigiada companhia Ballet de Kiev regressa a Portugal para apresentar “A Bela Adormecida”, uma das grandes obras do repertório da dança clássica e que desperta a magia dos contos de fadas.

A peça é conhecida pela genial simbiose da música de Tchaikovsky com a coreografia de Marius Petipa, tornando-se uma referência na dança clássica.

A história acompanha a princesa Aurora, amaldiçoada pela fada malvada Carabosse a cair num sono profundo após picar o dedo num fuso. A boa Fada Lilás suaviza a maldição, garantindo que Aurora apenas dormirá até ser despertada pelo beijo de um Príncipe Encantado.

Os bailarinos do Ballet de Kiev distinguem-se ainda pelo cuidado e delicadeza das tradições e por manterem a essência da dança clássica, encenando assim esta história repleta de romantismo e magia.

A companhia foi fundada em 2017 pelo solista Viktor Ishchuk, com o objetivo de reunir os melhores talentos da Ucrânia e apresentar ao mundo o seu profissionalismo e excelência artística.

Desde a sua criação, o Ballet de Kiev tem-se apresentado nos palcos mais prestigiados do mundo, com mais de 700 espetáculos em vários países, incluindo Portugal, onde costuma ter sessões esgotadas.

