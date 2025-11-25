 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

A BELA ADORMECIDA Comes to Teatro Tivoli BBVA

The performance is on 7 December.

By: Nov. 25, 2025
A BELA ADORMECIDA Comes to Teatro Tivoli BBVA Image

A prestigiada companhia Ballet de Kiev regressa a Portugal para apresentar “A Bela Adormecida”, uma das grandes obras do repertório da dança clássica e que desperta a magia dos contos de fadas.

A peça é conhecida pela genial simbiose da música de Tchaikovsky com a coreografia de Marius Petipa, tornando-se uma referência na dança clássica.

A história acompanha a princesa Aurora, amaldiçoada pela fada malvada Carabosse a cair num sono profundo após picar o dedo num fuso. A boa Fada Lilás suaviza a maldição, garantindo que Aurora apenas dormirá até ser despertada pelo beijo de um Príncipe Encantado.

Os bailarinos do Ballet de Kiev distinguem-se ainda pelo cuidado e delicadeza das tradições e por manterem a essência da dança clássica, encenando assim esta história repleta de romantismo e magia.

A companhia foi fundada em 2017 pelo solista Viktor Ishchuk, com o objetivo de reunir os melhores talentos da Ucrânia e apresentar ao mundo o seu profissionalismo e excelência artística.

Desde a sua criação, o Ballet de Kiev tem-se apresentado nos palcos mais prestigiados do mundo, com mais de 700 espetáculos em vários países, incluindo Portugal, onde costuma ter sessões esgotadas.



Love Theater in ? Join The Community!

Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.

Learn More

Don't Miss a Portugal News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos