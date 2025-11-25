A BELA ADORMECIDA Comes to Teatro Tivoli BBVA

The performance is on 7 December.
A prestigiada companhia Ballet de Kiev regressa a Portugal para apresentar “A Bela Adormecida”, uma das grandes obras do repertório da dança clássica e que desperta a magia dos contos de fadas.
A peça é conhecida pela genial simbiose da música de Tchaikovsky com a coreografia de Marius Petipa, tornando-se uma referência na dança clássica.
A história acompanha a princesa Aurora, amaldiçoada pela fada malvada Carabosse a cair num sono profundo após picar o dedo num fuso. A boa Fada Lilás suaviza a maldição, garantindo que Aurora apenas dormirá até ser despertada pelo beijo de um Príncipe Encantado.
Os bailarinos do Ballet de Kiev distinguem-se ainda pelo cuidado e delicadeza das tradições e por manterem a essência da dança clássica, encenando assim esta história repleta de romantismo e magia.
A companhia foi fundada em 2017 pelo solista Viktor Ishchuk, com o objetivo de reunir os melhores talentos da Ucrânia e apresentar ao mundo o seu profissionalismo e excelência artística.
Desde a sua criação, o Ballet de Kiev tem-se apresentado nos palcos mais prestigiados do mundo, com mais de 700 espetáculos em vários países, incluindo Portugal, onde costuma ter sessões esgotadas.
Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
Videos