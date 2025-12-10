GOGO PENGUIN Comes to Teatro Tivoli BBVA

Este trabalho traduz uma busca interior da banda para alcançar aquilo que o pianista Chris Illingworth.
GoGo Penguin, o trio de Manchester que de forma inspirada (e inspiradora) combina jazz, música clássica e influências eletrónicas, regressa com um poderoso álbum, Necessary Fictions.
Este trabalho traduz uma busca interior da banda para alcançar aquilo que o pianista Chris Illingworth, o baixista Nick Blacka e o baterista Jon Scott descrevem como as suas “qualidades integrais e autênticas neste momento”.
Um processo que serviu de catalisador para algumas das composições mais ousadas que já assinaram, incorporando sintetizadores modulares, Moog Grandmother e baixo elétrico no seu som mais do que nunca, enquanto deslizam de forma espetacular da instrumentação acústica para a eletrónica, com a bateria em destaque.
Honesto e intenso, Necessary Fictions mostra os GoGo Penguin no auge da sua criatividade. Vê-los ao vivo é embarcar numa viagem irrepetível, onde o virtuosismo e a emoção andam de braço dado. E é por isso que não se pode perder.
