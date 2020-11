BWW Feature: HUGO DE GROOT, DE MUSICAL: Volledige cast de musical bekend

Lars Mak, Zoï Duister, Richard Spijkers en Joost Claes maken de cast van Hugo de Groot, de musical compleet.

Utrecht, 16 november 2020

Volledige cast Hugo de Groot, de musical bekend

Al eerder maakte producent Fons van Rongen van Goedemorgen Theaterproducties bekend dat Dominique de Bont, die vorig jaar de Musical Award voor Aanstormend Talent won, de rol van Elsje van Houweningen gaat vertolken. Zojuist liet van Rongen weten dat Lars Mak, Zoï Duister, Richard Spijkers en Joost Claes de cast compleet maken. De eerste voorstelling van Hugo de Groot - de musical vindt plaats op 11 maart 2021 en is exclusief te zien in voormalig Schouwburg de Nieuwe Doelen.

Lars Mak zal de rol van Hugo de Groot voor zijn rekening nemen. Mak speelde eerder in onder andere Rent en Soldaat van Oranje. Zijn vrouw Maria zal worden gespeeld door Zoï Duister, die eerder ook te zien was in Soldaat van Oranje en de musical Stil in mij. De rol van Johan van Oldenbarnevelt zal gespeeld worden door Richard Spijkers die bekend is bij het grote publiek van o.a. Les Miserables en De Kleine Zeemeermin. Joost Claes zal schitteren in het personage van prins Maurits. Claes speelde, naast diverse grote musicals, eerder bij Goedemorgen Theaterproducties in de jeugdvoorstelling Romeo & Julia.

Hugo de Groot - de musical vertelt het verhaal van een van de grootste denkers die ons land ooit gekend heeft. De Groot zijn leven stond in het teken van zijn nalatenschap. Hij heeft gestreden voor verdraagzaamheid en vrijheid. De vrijheid om te kiezen, de vrijheid om jezelf te verdedigen en de vrijheid om te geloven wat en hoe je wil, doordat we luisteren naar wat de ander écht te zeggen heeft. Maar wat men nu nog enkel wat hem weet is zijn ontsnapping uit Slot Loevestein in de boekenkist. De musical, vol pop/rock muziek, laat zien dat De Groot meer is dan zijn ontsnapping en dat wij anno 2021 veel van zijn gedachtegoed als gewoon beschouwen, terwijl hij er letterlijk voor is opgesloten omdat hij zijn tijd, achteraf gezien, ver vooruit was.

De eerste voorstelling van de musical vindt plaats op 11 maart 2021 en de feestelijke laatste voorstelling op 22 maart 2021, de dag waarop Hugo de Groot exact 400 jaar geleden zijn vrijheid terugvond in Gorinchem. Dit laatste is ook de reden dat de musical exclusief te zien zal zijn in voormalig schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem. De kaartverkoop voor deze voorstelling, die slechts twee weken te zien zal zijn, is vanaf 16 november geopend. Kaarten zijn te boeken via www.goedemorgentheaterproducties.nl

Foto credits: Bart van Rongen

