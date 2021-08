Mambo Glacial Will Perform at Teatro en Grande Next Week

Mambo Glacial will perform at Teatro en Grande en Sábado 21 Agosto 2021 at 10 Pm.

En un nuevo estreno de Teatro en Grande por TVPerú, disfrutaremos el concierto de la orquesta de salsa Mambo Glacial.

Orquesta de salsa peruana, conformada por músicos limeños unidos por la clave.

Soplando mambos gelidos en verano y tocando tumbao caliente en invierno.

Learn more and purchase tickets at https://granteatronacional.pe/evento/mambo-glacial-teatro-en-grande#entradas.