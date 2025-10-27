RETABLO AFROPERUANO: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE NICOMEDES SANTA CRUZ Comes to Gran Teatro Nacional

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Después de 6 años, regresa el Retablo Afroperuano a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú. En su más reciente temporada, el elenco pondrá en escena este espectáculo que combina danza, música en vivo y décimas para resaltar la riqueza y herencia de la cultura afroperuana en nuestro país.

Bajo la dirección artística del maestro Angel Gómez y la dirección musical del maestro Eddy Sánchez, se presentarán seis cuadros a través de los cuales realizaremos un viaje por los hitos en la historia de esta comunidad, así como también un sentido homenaje al maestro Nicomedes Santa Cruz, en el marco de la conmemoración por sus 100 años de nacimiento.

PROGRAMA

Primer cuadro: Origen Segundo cuadro: Asentamiento Tercer cuadro: Ciudad Cuarto cuadro: Ritmo Quinto cuadro: Evolución Sexto cuadro: Proyección

Reseña del Ballet Folclórico Nacional del Perú

Fundado a finales de 2008, el Ballet Folclórico Nacional produce espectáculos que incorporan las danzas y costumbres del país, formulando un encuentro con las raíces, cultura e identidad del pueblo peruano. Desde su creación hasta la fecha, la compañía ha incorporado una visión contemporánea del folclore integrando gradualmente otros estilos de danza y disciplinas artísticas, como el canto y la actuación, para enriquecer su repertorio sin eludir nuestra herencia histórica.

ENTRADAS:

A la venta en Teleticket

Boletería del teatro. Martes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Love Theater in ? Join The Community! Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age. Learn More