Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards; Elevator Theatre Company Leads Favorite Theatre!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Ottawa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Emma Chin
- AN EVENING WITH EMMA CHIN, A MUSICAL CABARET
- LIVE On Elgin
55%
Shawn Wright
- GHOSTLIGHT
- Tweed and Company Theatre
25%
Grey Brisson
- STRANGE NEW WORKS
- Sol One Arts Inc.
20%Best Choreography Of A Play Or Musical
Claire Borgaonkar
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
14%
Niamh Webber
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
11%
Sharon Dickson
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
11%
Mercedes Rivoire
- THE PROM
- Suzart Productions
11%
Rachel Myrah
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
9%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
7%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
6%
Sharon Leger
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
6%
Jamie Dan
- MATILDA
- Suzart Productions
6%
Jamie Dan
- GREASE
- Greely Productions
4%
Alianne Rozon
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- Ottawa Little Theatre
3%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brynn Burchill
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
20%
Jessica Mayenburg and Hannah Gorham-Smith
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
18%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
12%
Jocelyn Perry
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
8%
Thalia Paterson
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
8%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
7%
Mellissa Boicey
- MARY POPPINS
- GNAG Community Theatre
5%
Vanessa Imeson
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
5%
Hannah Ferguson
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Bonnie Garland
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
3%
Hannah Ferguson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Dance Production THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
68%JUXTAPOSITION
- PushPULL Dance Company
32%Best Direction Of A Musical
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Rorey Brown
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
12%
Jennifer Fontaine
- THE PROM
- Suzart Productions
12%
Shaun Toohey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%
Lisa James
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
10%
Rebecca Russell
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
8%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
7%
Kristopher Tharris
- MATILDA
- Suzart Productions
7%
Tim Picotte
- GREASE
- Greely Players
6%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
3%
Michael Sheppard
- A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%Best Direction Of A Play
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
29%
Rebecca Russell
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
13%
Brian Cano
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
11%
James Wallis
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
8%
Venetia Lawless
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Julia Nish-Lapidus
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%
Patrick Gauthier
- A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
6%
Sarah Hearn
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
6%
Evalyn Parry
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
4%
Kate Smith
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
4%
Geoff McBride
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Kim Di Lello
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
3%Best Ensemble THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
13%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
12%THE PROM
- Suzart / Meridian Theatre
9%NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
9%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
6%MATILDA
- Suzart Productions
6%JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
5%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%THE LION KING
- National Arts Centre
4%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
4%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
3%LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
2%A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
2%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
2%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
1%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
1%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
1%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
1%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
1%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
1%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
1%VOID OF THE ECLECTIC
- Sol One Arts Inc.
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Josh Rigo & Mark MacDonald
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
16%
Miles Chow
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
16%
Thea Tull
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
9%
Mark Macdonald
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
9%
Jeff Schultz
- THE PROM
- Suzart Productions
9%
Rob Puchyr
- MATILDA
- Suzart Productions
8%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%
Alaynah de Kleine
- A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
6%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
5%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Graham Price
- MISERY
- TooBeats Theatre
3%
Emilio Sebastiao
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%
Katherine Kellner
- A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE
- Lost Baggage Musical Theatre
2%
Martin Conboy
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Josh Rigo & Sabrina Tang
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Astrid Camarena Correa
- ROCKY HORROR SHOW
- Lost Baggage Productions (Shenkman)
14%
Tania Granata
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
13%
Lisa Concessi MacLean
- THE PROM
- Suzart Productions
12%
Steve Vesley
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
11%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
9%
Catherine Spear
- MATILDA
- Suzart Productions
8%
Joey Herbison
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
7%
Mark Allen
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
6%
Joey Herbison
- PLAY ON! A SHAKESPEARE INSPIRED MIXTAPE
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Musical NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
13%THE PROM
- Suzart Productions
11%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
11%THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
9%RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
8%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
8%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
6%MATILDA
- Suzart Productions
5%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%THE LION KING
- National Arts Centre
3%BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
3%GREASE
- Greely Players
3%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
2%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best New Play Or Musical SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
31%ONE SMALL MISSTEP
- Undercurrents Fest / Sol One Arts Inc.
25%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
22%BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
12%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
10%Best Performer In A Musical
Kodi Cannon
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%
Emma Woodside
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%
Llewyn McKenna
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
7%
Alana Malanga
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
6%
Alex Becke
- THE PROM
- Suzart Productions
6%
Emma Iris
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
5%
Alex Davidson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
5%
Ella Rose Lethbridge
- MATILDA
- Suzart Productions
5%
Charlotte Thompson
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
5%
Peter Graves
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%
Molly McGuire
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
4%
Emma MacEachern
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
4%
Kaylee Reid
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
3%
Kathleen Arbour
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Griffin Hewitt
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
3%
Jamie Cachero
- THE PROM
- Suzart Productions
2%
Danielle Leger
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
2%
Will Lincoln
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
2%
Kay Sinclaire
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
2%
Drew Werbowski
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Luc Cormier
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
2%
Bradley McDermid
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
1%
Jesse Gervais-Weedmark
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
1%
Waverley Unsworth
- MATILDA
- Suzart Productions
1%
Alexander Davidson
- SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
1%Best Performer In A Play
Vivian Burns
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
17%
Adam Barrows
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
10%
Hayden Sovinksy
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
9%
Cindy Beaton
- MISERY
- TooBeats Theatre
9%
Andrea Massoud
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Emily O'Kane
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
7%
Zoë Sweet
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
5%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Daniel Briere
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Shaun Toohey
- MISERY
- TooBeats Theatre
4%
Corey Pelow
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Drew Moore
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Melissa Raftis
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
4%
Beck Lloyd
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Maryse Fernandes
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
3%
Ian Stauffer
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
3%
Isaac Atfield
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%
Quincy Armorer
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
2%
Shannon Wijnker
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
1%Best Play LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
27%AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
14%MISERY
- TooBeats Theatre
9%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
8%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
7%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
6%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%
Laurenne Tynski
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
5%JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
4%WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
4%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Gillian Hosick
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
23%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
16%
Justin LaDelpha
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
16%
Tim Porter
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
12%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
10%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
7%
Gillean Denny
- 37 POSTCARDS
- Ottawa Little Theatre
5%
Sarah Waghorn
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
John Doucet
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
29%
Justin Ladelpha
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
21%
Alex Dee
- MATILDA
- Suzart Productions
19%
Alaynah de Kleine
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
12%
Nick Di Gaetano
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
7%
Bob Krukowski
- MISERY
- TooBeats Theatre
7%
Ali Berkok
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
4%Best Supporting Performer In A Musical
Salem Valentine
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
10%
Tatum Tatarciuc
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
10%
Gillian Doiron
- THE PROM
- Suzart Productions
6%
Jennifer Grimsey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
5%
Alianne Rozon
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Sam Castro
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
4%
Alex Simion
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Gabi Epstein
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
4%
Euan Wheaton
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
4%
Maddie Budding
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Noah Pacheco
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Brad Lafortune
- MATILDA
- Suzart Productions
4%
Catherine O’Farrell
- MATILDA
- Suzart Productions
3%
Christopher Natuik
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Sam Sheahan
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
3%
Rebecca Russell
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
3%
Josée Sovinsky
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
3%
Kyle Thompson
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
3%
JT Morris
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
3%
Adrien Pyke
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Joey Graff
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
2%
Andy Romero Cartas
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%
Kevin Guerette
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Charlotte Thompson
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
GianPaolo Lattanzio
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Will Mann
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
27%
Joy Mwandemange
- VIERGE
- Great Canadian Theatre Company
15%
Robin Guy
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
11%
Breanne Tice
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
8%
Ian Stauffer
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- OLT
7%
Sam Smith
- MISERY
- TooBeats Theatre
6%
Tyrone Savage
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
5%
Sarah Aaron
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
4%
Matt Walker
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Shae Jalava
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Ted McLauchlin
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%Favorite Local Theatre
Elevator Theatre Company
22%
Orpheus Musical Theatre
16%
Lost Baggage Musical Theatre
13%
Suzart Theatrical Productions
11%
Carleton Musical Theatre Society
9%
TotoToo Theatre
7%
Ottawa Little Theatre
7%
A Company of Fools
3%
St Lawrence Shakespeare Festival
3%
The Bancroft Village Playhouse
2%
The Marble Arts Centre
2%
Three Sisters Theatre Company
1%
Great Canadian Theatre Company
1%
TooBeats Theatre
1%
Theatre Woodstock
1%