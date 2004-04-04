First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards; MILLION DOLLAR QUARTET Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Ottawa & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Ottawa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Emma Chin
- AN EVENING WITH EMMA CHIN, A MUSICAL CABARET
- LIVE On Elgin
59%
Grey Brisson
- STRANGE NEW WORKS
- Sol One Arts Inc.
21%
Shawn Wright
- GHOSTLIGHT
- Tweed and Company Theatre
20%Best Choreography Of A Play Or Musical
Claire Borgaonkar
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
15%
Niamh Webber
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
12%
Mercedes Rivoire
- THE PROM
- Suzart Productions
12%
Sharon Dickson
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
11%
Rachel Myrah
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
9%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
7%
Sharon Leger
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
7%
Jamie Dan
- MATILDA
- Suzart Productions
6%
Jamie Dan
- GREASE
- Greely Productions
5%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Alianne Rozon
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- Ottawa Little Theatre
3%
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brynn Burchill
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
22%
Jessica Mayenburg and Hannah Gorham-Smith
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
19%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
14%
Thalia Paterson
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
9%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
6%
Jocelyn Perry
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
5%
Mellissa Boicey
- MARY POPPINS
- GNAG Community Theatre
5%
Vanessa Imeson
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
5%
Hannah Ferguson
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Bonnie Garland
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
4%
Hannah Ferguson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Dance Production THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
68%JUXTAPOSITION
- PushPULL Dance Company
32%Best Direction Of A Musical
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Rorey Brown
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
14%
Jennifer Fontaine
- THE PROM
- Suzart Productions
13%
Shaun Toohey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%
Lisa James
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
11%
Rebecca Russell
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
8%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%
Kristopher Tharris
- MATILDA
- Suzart Productions
7%
Tim Picotte
- GREASE
- Greely Players
6%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
3%
Michael Sheppard
- A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
2%Best Direction Of A Play
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
29%
Rebecca Russell
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
13%
Brian Cano
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
12%
James Wallis
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Venetia Lawless
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Patrick Gauthier
- A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
6%
Julia Nish-Lapidus
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
5%
Kate Smith
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
5%
Sarah Hearn
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
5%
Evalyn Parry
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
5%
Geoff McBride
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Kim Di Lello
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
3%Best Ensemble THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
14%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
13%THE PROM
- Suzart / Meridian Theatre
10%NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
7%MATILDA
- Suzart Productions
6%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
5%THE LION KING
- National Arts Centre
4%SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
4%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
3%LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
2%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
2%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
2%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
1%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
1%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
1%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
1%VOID OF THE ECLECTIC
- Sol One Arts Inc.
1%JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
1%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
0%VIERGE
- Great Canadian Theatre Company
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Miles Chow
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
16%
Josh Rigo & Mark MacDonald
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
16%
Thea Tull
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
10%
Jeff Schultz
- THE PROM
- Suzart Productions
10%
Mark Macdonald
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
9%
Rob Puchyr
- MATILDA
- Suzart Productions
8%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
5%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Graham Price
- MISERY
- TooBeats Theatre
3%
Alaynah de Kleine
- A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
3%
Martin Conboy
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%
Katherine Kellner
- A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE
- Lost Baggage Musical Theatre
2%
Emilio Sebastiao
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Astrid Camarena Correa
- ROCKY HORROR SHOW
- Lost Baggage Productions (Shenkman)
15%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
14%
Lisa Concessi MacLean
- THE PROM
- Suzart Productions
13%
Tania Granata
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
13%
Steve Vesley
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
12%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
10%
Catherine Spear
- MATILDA
- Suzart Productions
9%
Mark Allen
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
7%
Joey Herbison
- PLAY ON! A SHAKESPEARE INSPIRED MIXTAPE
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%
Joey Herbison
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
2%Best Musical NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
13%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
12%THE PROM
- Suzart Productions
12%THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
10%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
9%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
9%RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
8%MATILDA
- Suzart Productions
5%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%THE LION KING
- National Arts Centre
4%BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
4%GREASE
- Greely Players
3%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
3%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
1%Best New Play Or Musical SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
32%ONE SMALL MISSTEP
- Undercurrents Fest / Sol One Arts Inc.
26%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
22%BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
12%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
8%Best Performer In A Musical
Kodi Cannon
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
12%
Emma Woodside
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
7%
Alana Malanga
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
7%
Llewyn McKenna
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
7%
Alex Becke
- THE PROM
- Suzart Productions
6%
Emma Iris
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
6%
Ella Rose Lethbridge
- MATILDA
- Suzart Productions
5%
Charlotte Thompson
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
5%
Alex Davidson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Peter Graves
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%
Emma MacEachern
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
4%
Molly McGuire
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
4%
Kaylee Reid
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Kathleen Arbour
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Jamie Cachero
- THE PROM
- Suzart Productions
2%
Kay Sinclaire
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
2%
Luc Cormier
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
2%
Drew Werbowski
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Jesse Gervais-Weedmark
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
1%
Bradley McDermid
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
1%
Alexander Davidson
- SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
1%
Waverley Unsworth
- MATILDA
- Suzart Productions
1%
Noah Pacheco
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
1%
Garrett Kidd
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
1%
Will Lincoln
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
1%Best Performer In A Play
Vivian Burns
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
16%
Adam Barrows
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
11%
Hayden Sovinksy
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
10%
Cindy Beaton
- MISERY
- TooBeats Theatre
9%
Emily O'Kane
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
7%
Andrea Massoud
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%
Zoë Sweet
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
5%
Shaun Toohey
- MISERY
- TooBeats Theatre
4%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Corey Pelow
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Drew Moore
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Daniel Briere
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Melissa Raftis
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
4%
Maryse Fernandes
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
3%
Beck Lloyd
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Ian Stauffer
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
3%
Isaac Atfield
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%
Shannon Wijnker
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
1%
Quincy Armorer
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
1%Best Play LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
28%AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
14%MISERY
- TooBeats Theatre
10%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
9%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
7%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
6%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
5%
Laurenne Tynski
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
5%JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
4%WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
4%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Gillian Hosick
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
25%
Justin LaDelpha
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
17%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
16%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
12%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
7%
Gillean Denny
- 37 POSTCARDS
- Ottawa Little Theatre
6%
Tim Porter
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
6%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
4%
Sarah Waghorn
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
John Doucet
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
29%
Justin Ladelpha
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
23%
Alex Dee
- MATILDA
- Suzart Productions
21%
Alaynah de Kleine
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
8%
Nick Di Gaetano
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
8%
Bob Krukowski
- MISERY
- TooBeats Theatre
7%
Ali Berkok
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
5%Best Supporting Performer In A Musical
Tatum Tatarciuc
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
11%
Salem Valentine
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
10%
Gillian Doiron
- THE PROM
- Suzart Productions
7%
Jennifer Grimsey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
6%
Sam Castro
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
5%
Alex Simion
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
5%
Maddie Budding
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Brad Lafortune
- MATILDA
- Suzart Productions
4%
Noah Pacheco
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Alianne Rozon
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Euan Wheaton
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
4%
Catherine O’Farrell
- MATILDA
- Suzart Productions
4%
Christopher Natuik
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Rebecca Russell
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
3%
Sam Sheahan
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
3%
JT Morris
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
3%
Kyle Thompson
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
3%
Josée Sovinsky
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
3%
Adrien Pyke
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Joey Graff
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
2%
Charlotte Thompson
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Kevin Guerette
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
GianPaolo Lattanzio
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Andy Romero Cartas
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%
Clarissa Fortin
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Will Mann
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
26%
Joy Mwandemange
- VIERGE
- Great Canadian Theatre Company
17%
Robin Guy
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
11%
Ian Stauffer
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Breanne Tice
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- OLT
7%
Sam Smith
- MISERY
- TooBeats Theatre
6%
Sarah Aaron
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
5%
Tyrone Savage
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Matt Walker
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Shae Jalava
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
3%
Ted McLauchlin
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%Favorite Local Theatre
Elevator Theatre Company
22%
Orpheus Musical Theatre
17%
Lost Baggage Musical Theatre
13%
Suzart Theatrical Productions
13%
Carleton Musical Theatre Society
10%
TotoToo Theatre
8%
Ottawa Little Theatre
8%
A Company of Fools
3%
St Lawrence Shakespeare Festival
2%
Three Sisters Theatre Company
1%
Great Canadian Theatre Company
1%
TooBeats Theatre
1%
The Bancroft Village Playhouse
1%
Theatre Woodstock
1%
The Marble Arts Centre
0%