PAMOJA! Comes to Den Norske Opera

🎭 NEW! Norway Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Norway & beyond. ✨ Sign Up

Det skal handle om musikken, dansen og historiene som fører mennesker sammen, når barn og unge fra Fargespill Oslo, SPKRBOX, Ung Vokal og Oslo Ungdomskor feirer fellesskapets kraft med Norwegian World Orchestra.

Pamoja betyr «sammen» på swahili – et ord, et løfte, et bånd som binder oss sammen. I Fargespill står barn og unge side om side, løfter hverandre opp og lar musikken, dansen og historiene veve sammen. Sammen skapes trygghet og tilhørighet, og hver enkelt blir sterkere når vi står samlet. Nå tar vi dette fellesskapet til scenen.

I forestillingen opptrer barn og unge fra Fargespill Oslo sammen med unge stemmer fra SPKRBOX, Oslo Ungdomskor og Ung Vokal. Alt løftes av det unike bandet Norwegian World Orchestra, som binder uttrykk, tradisjoner og rytmer sammen til en helhet.

Resultatet er et levende møte mellom kulturer, historier og rytmer – og et sted hvor unge stemmer får skinne med full kraft. Dette er ikke bare en konsertforestilling, Pamoja er energi. Pamoja er identitet. Pamoja er svaret på spørsmålet: «Hva har du?»

Tre forestillinger. Begrenset antall billetter. Vær der. Sammen!

Fargespill er et nasjonalt scenekunstkonsept og et kulturtilbud for barn og unge mellom 7 og 25 år. Konseptet bygger på troen på at alle har noe verdifullt å bidra med, og at deling av historier og tradisjoner skaper forståelse. Gjennom sang, dans og fortellinger feires mangfoldet – og styrken som ligger i det. Hver uke møtes barn og unge med ulik bakgrunn for å skape noe unikt, og sammen utvikles forestillinger der ulike stemmer og uttrykk får skinne.

Fargespill Oslo ser verdien av gode samarbeid, derfor har Fargespill knyttet til seg ulike kulturaktører som jobber med barn og unge i Oslo:

SPKRBOX jobber med hiphop teater og kulturell klassekamp for unge mellom 13-24 år og ønsker å være et bindeledd mellom gatekulturen og finkulturen.



Ung vokal er et vokalensemble etablert av Østnorsk jazzsenter, som samler unge, sangere fra østlandsområdet i alderen 14 til 19 år. Ensemblet jobber gehørbasert med rytmisk samsang og utforsking av vokalimprovisasjon.



Oslo Ungdomskor er et kor for ungdom som jobber på tvers av musikksjangre, uavhengig av nivå og tidligere erfaring med sang og kor. I Oslo ungdomskor er det fokus på mestring, å synge hverandre bedre og lære av hverandre. Majorstua ungdomskor blir en del av Oslo ungdomskor i denne forestillingen.

Bli med og lær deg de enkle bevegelsene til «Dali Wam» så kan vi danse sammen i Operaen. Bevegelsene kan også gjøres sittende.

«Dali Wam» er zulu og oversettes med «Min kjære» eller «My darling» - et uttrykk for kjærlighet og hengivenhet, ofte brukt i feiringen av tradisjonelle sør-afrikanske bryllup.

Få Broadway-nyheter på WhatsApp Få de siste oppdateringene, nyhetene og eksklusivt innhold direkte i appen.