BWW Feature: KEES BOOT SPEELT JUF BULSTRONK IN INTERNATIONAAL BEKROONDE MATILDA DE MUSICAL!

Fotocredits: Darren Bell

Terwijl Matilda De Musical haar tiende verjaardag op West End viert, is bekend geworden dat Kees Boot vanaf september 2022 de rol van Bulstronk gaat spelen in de musical in Rotterdam. De rol van Bulstonk, het tirannieke schoolhoofd die velen nachtmerries bezorgt, is een van Roald Dahl's bekendste personages. Matilda De Musical komt na grote successen op Broadway en West End eindelijk naar Nederland. De voorstelling is exclusief te zien in het oude Luxor Theater in Rotterdam. De kaartverkoop voor Matilda De Musical is inmiddels gestart. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.matilda-demusical.nl.

Kees Boot: "Roald Dahl is één van mijn favoriete schrijvers aller tijden met zijn donkere humor en scherpe pen. Bulstronk wordt sowieso een rol waarin ik mij helemaal kan uitleven op een manier zoals niemand mij ooit heeft gezien. Ik heb er enorm veel zin in!"

Over Kees Boot

Kees Boot studeerde in 1995 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Hij brak door bij het grote publiek als de haastige manager John uit de Cup-a-Soup reclames. Een andere rol die hem in de schijnwerpers zette, was die van Johnny in de televisieserie All Stars. Vele rollen in tv-series en films volgden. In het theater was Kees onder meer te zien in grote producties als Ciske de Rat, Petticoat, Hij Gelooft in Mij! en De Marathon. Zijn meest recente rol was in de theaterbewerking van All Stars.

Over Matilda De Musical

De musical vertelt het verhaal over Matilda, een buitengewoon meisje dat met een levendige fantasie en een scherpe geest een standpunt durft in te nemen en haar eigen lot weet te veranderen. De musical heeft wereldwijd 99 internationale prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder 24 Awards voor Beste Musical, 7 Olivier Awards en 4 Tony Awards. Matilda De Musical speelt nu voor het tiende jaar in Londen en blijft publiek van alle leeftijden verrassen.

Matilda De Musical werd in 2010 in opdracht van de Royal Shakespeare Company geproduceerd. De musical is gebaseerd op het geliefde verhaal van Roald Dahl (Charlie and the Chocolate Factory, Fantastic Mr. Fox). Matilda De Musical is geregisseerd door Tony Award-winnaar Matthew Warchus, die deze opwindende en ingenieuze productie leidt met het script van toneelschrijver Dennis Kelly en muziek en teksten van de Australische komiek, muzikant en componist Tim Minchin.

De productie heeft decors en kostuums van Rob Howell, choreografie van Peter Darling, orkestratie en aanvullende muziek door Christopher Nightingale, lichtontwerp van Hugh Vanstone, geluidsontwerp van Simon Baker en de special effects en de illusies door Paul Kieve.

Matilda De Musical ging in première in het theater van de Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon en speelde van november 2010 tot januari 2011 voor uitverkochte zalen. De Royal Shakespeare Company bracht de productie in oktober 2011 over naar West End in Londen, waar de shows in het Cambridge Theatre sindsdien uitverkocht zijn. Het magische verhaal van Roald Dahl over het meisje met buitengewone krachten is sinds de publicatie in 1988 een favoriete roman van miljoenen mensen over de hele wereld.

Roald Dahl (1916-1990) is de auteur van Matilda, De GVR, Sjakie en de Chocoladefabriek en nog vele andere geliefde kinderboeken. Roald Dahl is een van 's werelds grootste verhalenvertellers en dit wordt elk jaar op 13 september gevierd met Roald Dahl Day. Zijn eerste kinderboek De Reuzenperzik, verscheen in 1961 en was een groot succes. Daarna volgen nog vele verhalen die elk een bestseller werden. Tegenwoordig zijn de boeken van Roald Dahl beschikbaar in meer dan 59 talen en heeft hij volgens een voorzichtige schatting meer dan 250 miljoen boeken verkocht. Van veel van deze verhalen volgde een bewerking waaronder de filmklassieker Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971), de veelgeprezen Fantastic Mr. Fox van Wes Anderson en de meermaals bekroonde productie Matilda The Musical van de Royal Shakespeare Company.