BWW Feature: HAPPY 80TH BIRTHDAY - TINA TURNER !

Nyassa Alberta is Tina Turner in TINA - De Tina Turner Musical Nederlandse ster in Duitsland komt naar Utrecht Op 21 oktober heeft Albert Verlinde in Utrecht bekendgemaakt dat de zeer talentvolle Nyassa Alberta de hoofdrol van Tina Turner in de gelijknamige musical gaat spelen. De eerste voorstelling van TINA - De Tina Turner Musical wordt gespeeld op 1 februari 2020 in het Beatrix Theater in Utrecht. De afgelopen tien jaar woonde en werkte Nyassa in Duitsland waar ze vele hoofdrollen in grote musicals heeft gespeeld. Algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland Albert Verlinde: 'Het is hoog tijd dat Nederland deze veelzijdige artieste leert kennen. Nyassa zal iedereen versteld doen staan.' Albert Verlinde heeft ook de andere namen van hoofdrolspelers van TINA - De Tina Turner Musical bekendgemaakt. Juneoer Mers is Ike Turner, Gaia Aikman kruipt in de rol van Alline Bullock (Tina's zus), Marianne Kloeze speelt Rhonda Graam (Tina's eerste manager), Terence van der Loo speelt de manager Roger Davies, Aisa Winter is Zelma Bullock (Tina's moeder) en Jeannine la Rose vertolkt GG, de oma van Tina die meer een moeder voor Tina is geweest dan haar eigen moeder. Het script van TINA - De Tina Turner Musical is geschreven door Katori Hall in samenwerking met Frank Ketelaar en Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft In Mij en De Tweeling schreven. De choreograaf van TINA is Anthony van Laast en de regisseur is de internationaal geprezen Phyllida Lloyd. Anthony en Phyllida verzorgden ook de choreografie en regie bij alle producties van MAMMA MIA! wereldwijd. Nyassa Alberta is gekozen uit vele auditanten. Voor veel musicalactrices is de rol van Tina Turner een van de meest felbegeerde rollen om te spelen. Nyassa is trots dat zij is gekozen: 'Het is een droom om in de huid van Tina Turner te mogen kruipen. Zij is een wereldberoemde ster, maar ook een inspirerende en zeer krachtige vrouw. Een waanzinnige eer om haar te vertolken.'

Sinds maart van dit jaar is Nyassa in Hamburg de alternate voor de rol van Tina in de Duitse versie van TINA - De Tina Turner Musical. Nadat zij afstudeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, startte haar carrière in de eerste Nederlandse Disney's The Lion King, waarna ze vertrok naar Duitsland voor grote hoofdrollen in The Lion King, We Will Rock You, Hairspray, Aida en Sister Act. Ook speelde ze Rachel Marron in The Bodyguard. Als soliste toerde ze verschillende keren door heel Duitsland. Een productie van Stage Entertainment TINA - De Tina Turner Musical is een eigen productie van Stage Entertainment, oorspronkelijk geproduceerd door Stage Entertainment in nauwe samenwerking met Tina Turner.

De musical is door Tina Turner geautoriseerd als de enige musicalproductie over haar leven. De voorstelling beleefde zijn wereldpremière in april 2018 in het Aldwych Theatre in Londen. De show brak vervolgens alle box officerecords van het Aldwych Theatre en speelt nog steeds voor uitverkochte zalen op het West End.

De Broadwayproductie van TINA - De Tina Turner Musical gaat 7 november in première. TINA - De Tina Turner Musical gaat op 9 februari 2020 in het Beatrix Theater Utrecht in première.





