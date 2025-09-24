Ópera Y Política En El México Del Siglo Xix: Conferencia Del Ciclo Cenidim 2025

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará la charla Ópera y gastos secretos en el México del siglo XIX, que se transmitirá por el canal de YouTube del CENIDIM el 26 de septiembre a las 13 horas.

La conferencia será impartida por la Dra. Áurea Maya Alcántara, investigadora del CENIDIM, a partir de su libro más reciente Ópera y gastos secretos. En él examina las implicaciones económicas, sociales y políticas de la producción de ópera italiana en México durante la primera mitad del siglo XIX.

Durante la ponencia se abordarán preguntas clave: ¿cuánto costaba montar una ópera en México en aquel periodo? ¿Por qué los gobernantes financiaban este espectáculo con partidas secretas del presupuesto estatal? ¿Cuál fue el impacto cultural y social de estas representaciones? El análisis permitirá comprender cómo la modernidad y la civilización se promovían a través del gasto público destinado a la educación del gusto estético de los mexicanos.

Más allá de revelar los manejos financieros de los gobiernos del siglo XIX, la conferencia destacará la historia detrás de la producción operística, mostrando cómo el arte se convirtió en un instrumento político y cultural en la construcción de la identidad nacional.

La sesión contará con la moderación del Mtro. Marco Fabrizio Ramírez Padilla, de la Asociación Palabra de Clío. Posteriormente, la grabación estará disponible en el canal oficial de YouTube del CENIDIM.

Con este evento, el CENIDIM reafirma su compromiso con la investigación musical y la difusión académica, ofreciendo al público nuevas perspectivas sobre el papel del arte lírico en la historia cultural de México.