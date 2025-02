Ravel, Carrasco Y Halffter, Compositores Que Abordarán María Diez Y Enrique Bárcena

Enter Your Email to Unlock This Article



Obras de un carácter evocativo singular, que podrán ser disfrutadas por niños y adultos, forman parte de los conciertos que ofrecerán la soprano Rosa María Diez y el pianista Ernrique Bárcena, en los que homenajearán a tres compositores de la tradición universal y mexicana: el francés Maurice Ravel y el mexicano Alfredo Carrasco, ambos por el 150 aniversario de su nacimiento, y el hispanomexicano Rodolfo Halffter, a 125 años de su natalicio.

Los conciertos, organizados por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se llevarán a cabo el sábado 15 de febrero a las 12 horas, en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el sábado 22 de febrero a las 17 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, y el domingo 23 de febrero, a las 13 horas, en la Biblioteca Vasconcelos.

El viaje sonoro iniciará con Ravel, compartió en entrevista Rosa María Diez, quien desde 1992 forma parte del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes: “A Maurice Ravel se le conoce más por su famoso Bolero, fue un gran orquestador, pero también compuso muchas obras para piano y voz. De estas últimas, vamos a interpretar las Cinco canciones populares griegas”.

Explicó que Cinq mélodies populaires grecques son piezas que el compositor escuchó y decidió hacerles un arreglo para que se pudieran tocar con piano, para ello, hizo la traducción del griego al francés, pues ese es el idioma en que son interpretadas.

Chanson de la marieé (Canción de la novia), Là-bas, vers l’église (Allá, hacia la iglesia), Que galant m’est comparable? (¿Qué galán se me compara?), Chanson des cueilleuses de lentisques (Canción de las recolectoras de lentiscos) y Tout gai! (¡Muy alegre!) son las piezas que componen este ciclo.

De Maurice Ravel también interpretarán Pièce en forme de Habanera (Pieza en forma de Habanera), una obra que gusta mucho y de la cual se han hecho arreglos para distintos instrumentos, así como Jeux d’eau (Juegos de agua). Sobre esta última, explicó que será un viaje evocativo por Italia: “Es una obra que toma como inspiración Villa de Este, que está en Tívoli, Italia, la cual te lleva por sus jardines maravillosos, llenos de fuentes de la época del Renacimiento”.

La primera parte del concierto cerrará con un momento inédito, pues la cantante se unirá al pianista Enrique Bárcena para interpretar Ma mêre l’oye (Mamá la Oca) a cuatro manos.

“Tengo estudios de piano por el Conservatorio Nacional de Música, aunque, por azares del destino, empecé a ganar concursos de canto, lo cual me llevó a Europa a perfeccionarme, y posteriormente, a desarrollarme profesionalmente como cantante de ópera y como concertista. Sin embargo, durante la pandemia, tuve la oportunidad de regresar al instrumento. Ahora, estoy buscando experimentar cosas nuevas, y junto a mi marido, el pianista Enrique Bárcena, estamos trabajando para hacer piezas a cuatro manos cada año”. Desde entonces, el dúo ha presentado obras como la Sonata a cuatro manos, de Francis Poulenc, y los Dieciséis valses, de Johannes Brahms.

Sobre las piezas que presentarán explicó que, a pesar de que gustan mucho, son poco tocadas: “Pavane de la Belle au bois dormant (Pavana de la Bella Durmiente), Petit Poucet (Pulgarcito), Laideronnette, Impératrice des Pagodes (La emperatriz de las pagodas), Les entretiens de la Belle et de la Bête (La Bella y la Bestia) y Le jardín féerique (El jardín encantado), son cinco cuentos que identificamos por la referencia literaria. Es una obra preciosa que casi no se interpreta en México, con sonidos evocadores, pero que no es fácil de tocar”, detalló.

La segunda parte del concierto iniciará con obra del tapatío Alfredo Carrasco: “Fue un compositor que sufrió mucho. Fue un niño muy pobre y estudió en el Hospicio Cabañas, cuando era orfanato. Ahí empezó a estudiar órgano y su maestro se dio cuenta de que era un prodigio.

También tocó en el órgano de la Catedral de Guadalajara (uno de los más importantes de México), supliendo a su maestro, y posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar. Fue un gran compositor a quien se recordará con tres canciones: Cuento, Piececitos y En el fondo del mar.

Finalmente, recordó que Rodolfo Halffter fue un compositor que llegó a México huyendo de la Guerra Civil española: “Cuando Francisco Franco ganó la guerra, en 1939, se vino a México y comenzó a dar clases en el Conservatorio Nacional de Música, donde fundó el Taller de composición. Yo conocí al maestro Halffter, incluso, durante esa etapa, me corrigió las canciones que voy a cantar”, por lo cual será una interpretación de primera mano, en la que abordará Marinero en tierra, un ciclo de cinco canciones, con poesía de Rafael Albertí.

La soprano y pianista resaltó que cada sección del programa está bien cuidada, con el objetivo de que sea del disfrute del público.

