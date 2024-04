Niñas, Niños Y Jóvenes Unen Su Talento En El Concierto De Clausura Del 4° Festival De Música Del Sector Infantil

Get Access To Every Broadway Story



Como parte de la clausura del cuarto Festival de Música del Sector Infantil Hagamos música juntos, del Conservatorio Nacional de Música (CNM), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se llevó a cabo un concierto que ofrecieron la Orquesta Sinfónica, el Coro Infantil y Ensambles Infantiles del CNM.

La Orquesta Sinfónica interpretó la “Marcha imperial” de La guerra de las galaxias, compuesta por John Williams, bajo la dirección del maestro Eduardo Álvarez; enseguida se tocaron tres piezas de Georges Bizet, dirigidas, por separado, por Lisandro Rivera, Joseph Marrufo y Aram Ortiz, estudiantes del CNM, quienes cursan la asignatura en Dirección de orquesta especial.

En Munching monsters, de Sheila Nelson, y Desde el nuevo mundo, de Antonín Dvořák, tocaron las niñas y los niños que forman los ensambles infantiles de la maestra Damiana Orué y el maestro Julio César Sandoval, en conjunto con la Orquesta Sinfónica, lo cual fue una gran experiencia para los infantes; como parte final se compartió con los asistentes un fragmento de Regina Coeli, de Wolfgang Amadeus Mozart, con el Coro Infantil.

En su momento, la directora de la institución educativa, Silvia Navarrete, externó su beneplácito por la participación de cada estudiante durante los cinco días del festival y celebró que este encuentro se realice desde hace cuatro años en el CNM, ya que fomenta la música en las nuevas generaciones.

Por su parte, la coordinadora del festival, Berenice Ruiz Calderón, elogió la participación de las niñas y niños que acudieron tanto a las clases magistrales como a los talleres y conciertos, demostrando que la música es su vocación y su pasión.

