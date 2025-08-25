Miembros De La Comunidad El Alberto, Ixmiquilpan, Charlarán Sobre La Caminata Nocturna

Enter Your Email to Unlock This Article



Miembros de la comunidad hñähñu El Alberto, ubicada en Ixmiquilpan, Hidalgo, conversarán en Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), sobre la Caminata Nocturna. Esta actividad se realiza con turistas en el parque Eco Alberto como una estrategia de memoria y resistencia, emulando la travesía de un migrante en su intento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

El 27 de agosto, a las 19 horas, acompañados por la artista Adela Goldbard, los integrantes de la comunidad compartirán con el público el desarrollo de este proyecto, particularmente en relación con la videoinstalación Rinxui – En la noche, parte de la exposición Bi xa ra ndumu̱i, aya p'ampay. Enterrar un cadáver / suspender la aflicción, de Adela Goldbard, que se presenta en este recinto.

La Caminata Nocturna simula el cruce fronterizo de un migrante hacia Estados Unidos. Hasta hace algunos años, El Alberto era una comunidad aislada con un alto índice de analfabetismo, motivo por el cual más del 70 % de sus habitantes emigraba buscando un mejor futuro.

La videoinstalación Rinxui (En la noche), filmada con habitantes de El Alberto, recrea estas experiencias de cruce fronterizo, utilizando cámaras de visión nocturna para enfatizar la vigilancia y el acoso que enfrentan los migrantes.

El proyecto busca concienciar a los jóvenes de la comunidad y motivarlos a no arriesgar su vida buscando el “sueño americano”, promoviendo en cambio nuevos proyectos productivos y prácticas de autogestión territorial.

La travesía inicia en la iglesia de la comunidad, donde se ofrece una plática motivacional. Durante el recorrido se fomentan valores de unidad, solidaridad y confianza, mientras los participantes interactúan con la flora y fauna del lugar. Al finalizar, se realiza una ceremonia en honor a los ancestros y a los miembros de la comunidad que han fallecido en su búsqueda del sueño americano.