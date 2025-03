La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Estrena La Obra No Todas Vamos Al Mictlán De Esperanza De Velasco

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El concierto se llevará a cabo el jueves 20 de marzo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 20 horas. Los boletos están disponibles en taquillas y en Ticketmaster. Habrá una segunda presentación el domingo 23 de marzo en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, a las 12 horas, con entrada libre.

El repertorio estará conformado Clockwerk de Maria Grenfell, A su merced, Don José de Nubia Jaime-Donjuan, el estreno mundial de Viva Amazonia para trompeta piccolo y orquesta de cuerdas, así como el estreno mundial de No todas vamos al Mictlán de Esperanza de Velasco, cerrando con Concierto para orquesta de cuerdas de Grażyna Bacewicz.

Viva Amazonia, de Gina Enríquez, fue compuesta en el año 2021 y dedicada a la selva amazónica como homenaje al pulmón más grande de la Tierra. La invasión de la selva para la extensión de la mancha urbana de las ciudades está provocando un desequilibrio ecológico en este sagrado hábitat, esencial para la vida de las especies del planeta. La Selva Amazónica contiene el mayor número de especies de animales, plantas e insectos del mundo. Fiel a su gran amor por el reino salvaje y la vida en la Tierra, la compositora describe, a través de esta obra, siete de las especies más representativas de la selva amazónica en siete movimientos cortos, divididos por una pequeña pausa entre ellos. La obra fue escrita en su versión original para cuarteto de cuerdas y trompeta piccolo.

No todas vamos al Mictlán, de Esperanza de Velasco, aborda la cosmovisión mexica sobre el destino de las almas tras la muerte. El Mictlán no es el único lugar a donde llegan las almas. Se creía que había diferentes cielos, dependiendo de la manera en que habían muerto. Los niños fallecidos, por ejemplo, iban al Chichihuacauhco, en donde un gran árbol los amamantaría hasta que volvieran a nacer, siendo los únicos que pueden reencarnar. En el Tlalocan, o Paraíso Terrenal, llegaban los fallecidos por ahogamiento o alguna muerte relacionada con el agua. En esta obra se explora el Tonatiuh Ilhuícatl, el cielo en donde habita el sol. Este era el destino de las almas que morían en la guerra o a manos de sus enemigos. Hoy en día, es el cielo hacia el que irían todas esas mujeres que cubren las estadísticas de violencia. Se creía que, pasados cuatro años de su muerte, las almas se transformaban en diversos géneros de aves de pluma rica y colorida, chupando todas las flores del cielo y de este mundo. En esta obra, el violín representa a las mujeres que han sufrido violencia y perdido la vida, mientras que el violonchelo representa su antagónico. Esta obra está dedicada a las mujeres guerreras.

Sobre el solista

James Ready es originario de Ohio, Estados Unidos. Comenzó sus estudios de trompeta a la edad de once años. En 1991, inició sus estudios en Music Performance Trumpet, en la escuela Eastman School of Music of the University of Rochester, donde estudió principalmente con Charles Geyer.

Actualmente es principal de la sección de trompetas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, cargo que desempeña desde noviembre de 2000. Ha participado con la Orquesta de Minería, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (1996 al 2000), en el Festival Mozart-Haydn, y con La Camerata, entre otros. En el ámbito educativo, es director del Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y profesor de trompeta en la Escuela Superior de Música.

Para más detalles de la programación consulta la página de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes o sus redes sociales en Facebook: @Orquesta de Cámara de Bellas Artes y Instagram: @ocba_mx.

Comments