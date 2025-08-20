El Museo Del Palacio De Bellas Artes Ofrece Actividades Culturales Para Niñas Y Niños

El Museo del Palacio de Bellas Artes, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el Programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invita al público infantil a disfrutar de Onírico 2025: Un verano para jugar, una propuesta multidisciplinaria enfocada en la creación y participación colectiva, dirigida a las infancias de la Ciudad de México. Este programa incluye actividades como Fragmento vagabundo y Cuentos sin fronteras, pensadas para despertar la imaginación y fomentar la participación de las niñas y niños.

Fragmento vagabundo, impartido por Paulina Cortez, se realizará el sábado 23 de agosto a las 12 horas en el Área de Murales del Palacio de Bellas Artes. Durante la actividad, los participantes ayudarán al Conejo de la Luna a encontrar el camino de vuelta a su casa. A través de juegos y de la imaginación, podrán explorar mundos surrealistas donde todo es posible si se sueña acompañado.

La actividad, dirigida a niñas y niños a partir de los 6 años, es abierta y gratuita y está sujeta a un límite de 30 participantes.

Cuentos sin fronteras, a cargo de Sergio Esquer, se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a las 13 horas en el mismo recinto. Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar, escuchar, observar, participar y crear un mundo sin fronteras, acompañados de música, títeres y elementos que ayudan a despertar la imaginación.

La actividad, dirigida a niñas y niños a partir de los 6 años, es abierta y gratuita y está sujeta a un límite de 60 participantes.

Para más información se puede consultar la página del Museo del Palacio de Bellas Artes y sus redes sociales.