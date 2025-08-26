El INBAL Alerta Sobre Intentos De Estafa Telefónica A Su Nombre

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informa que, recientemente, en medios de comunicación se han difundido testimonios de personas que han sido contactadas vía telefónica por individuos que, de manera fraudulenta, se identifican como funcionarios del Instituto para realizar supuestos ofrecimientos laborales.

Ante esta situación, el INBAL reitera las acciones emprendidas para prevenir y alertar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos.

El INBAL subraya que las y los funcionarios del Instituto se rigen por las normas de la función pública y no han realizado en ningún momento solicitudes de pago de cuotas inexistentes u ofrecimientos de trabajo a través de mensajes o llamadas telefónicas.

Además, se informa que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual lleva a cabo la investigación correspondiente a través de su policía de investigación cibernética, respecto de todos los reportes de números telefónicos desde los cuales se han recibido supuestas ofertas laborales a nombre del personal adscrito a este Instituto.

Desde el 20 de diciembre de 2020, el INBAL ha mantenido una comunicación constante en sus redes sociales para alertar sobre estos intentos de estafa, publicando mensajes de manera periódica para advertir y prevenir posibles engaños.