Serata Biagio Agnes Rai1 Domani, Sabato 29 Giugno Alle Ore 22,35

Sabato 29 giugno, da Marina Grande di Sorrento, a partire dalle ore 22:35 circa, andrà in onda l'XI edizione della Serata Biagio Agnes condotta da Mara Venier e Alberto Matano.

Tanti i premi ed i riconoscimenti assegnati quest' anno a giornalisti italiani ed internazionali, tra questi:

Lucia Goracci (Premio per la Televisione), Andrea Monti (Premio Giornalismo Sportivo), Serena Rossi (Premio Cinema e Fiction), Gennaro Sangiuliano (Premio per la Saggistica), Giovanni Grasso (Premio per la Narrativa), Giovanna Pancheri (Premio giornalista per l'Europa), Virman Cusenza (per i 140 anni de "Il Messaggero").

Un momento particolarmente emozionante sarà l'assegnazione del Premio alla memoria al giovane giornalista di "Europhonica" Antonio Megalizzi, deceduto nel tragico attentato a Strasburgo del dicembre scorso. Il Premio verrà consegnato da Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo direttamente ai genitori di Antonio.

Tanti anche i momenti di spettacolo:

Massimo Ranieri si esibirà in una originale interpretazione di "Anema e Core" e riceverà il Premio Speciale Città di Sorrento; Al Bano, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti, canterà un medley dei suoi successi ed un classico della canzone napoletana "Torna a Surriento"; Arisa si esibirà con il suo nuovo singolo dell' estate "Tam tam" e con un medley delle sue canzoni più conosciute; il comico e regista Alessandro Siani farà un monologo comico tratto dal suo libro "Napolitudine", scritto insieme a Luciano De Crescenzo. Anche per lui il Premio Speciale Città di Sorrento. Serena Rossi, oltre a ricevere il Premio Cinema e Fiction, canterà "Minuetto", una bellissima canzone portata al successo da Mia Martini; Alfio, cantante di origini italo-australiane, si esibirà con la canzone "Il mondo".

Il finale della serata è affidato alle voci femminili di "Incanto Quartet", che si esibiranno sulle note di "I' te vurria vasà".

Tra gli ospiti intervenuti in qualità di premiatori: il presidente della Rai Marcello Foa; l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini; il direttore di Rai1 Teresa De Santis; Antonio Polito, vicedirettore del "Corriere della Sera"; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria; Enrico Vanzina; Simona Agnes, presidente della "Fondazione Biagio Agnes".





