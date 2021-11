BWW Review: ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL all'AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE

Nella nuova sede dell'Auditorium Della Conciliazione si sono svolte le quattro serate romane del Rome Chamber Music Festival che quest'anno per la prima volta ha avuto anche una trasferta nella prestigiosa Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Come in tute le precedenti edizioni, lo spirito essenziale del Festival è quello di integrare giovani nuovi talenti provenienti da tutto il mondo, con professionisti già affermati e questa formula, fortemente voluta dal direttore artistico, il Maestro Robert McDuffie, si è nuovamente rivelata vincente. La qualità artistica e musicale di cui il pubblico ha potuto godere è stata infatti di altissimo livello, principalmente dovuta a questa positiva "concorrenza" che si crea tra i giovani musicisti desiderosi di eccellere e di dare il meglio possibile accanto a Maestri con molti anni di esperienza alle spalle. Giovani provenienti dagli Stati Uniti, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Malesia, Lithuania e da ogni parte d'Italia si sono ritrovati in una emozionante comunione di arte e cultura come solo la forte passione per la musica sa creare.

Questa edizione si è svolta in un periodo insolito per questo Festival che generalmente si svolge nel mese di giugno e come sempre è stata caratterizzata dalla ecletticità del programma delle quattro serate. Mentre si è principalmente voluto ricordare il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven (ricorrenza che cadeva nel 2020 ma rimandata a causa del covid), le altre composizioni presentate hanno spaziato in repertori molto diversificati.

DEBUTTO CON BEETHOVEN E CHAUSSON

L'apertura è stata affidata al Quartetto per archi "Razumovsky" (Beethoven op. 59, n. 3) in cui il celebre violista Lawrence Dutton (componente dell'Emerson String Quartet vincitore di 9 grammy Awards) si è esibito con tre grandi promesse del panorama concertistico, Aubree Oliverson, Augusta Schubert e Sara Scanlon. A seguire il concerto in Re maggiore op.21 di Ernest Chausson per violino piano e archi in cui il Maestro Robert McDuffie con il suo prestigioso violino, un Guarnieri del Gesù del 1735, si è esibito con il pianista Derek Wang e agli archi Matouš Peruška, Anna Black, Daniele Valabrega e Kristina Vocetková. Questo programma della prima serata è stato ripetuto con grande successo nella trasferta fiorentina. La seconda serata è stata completamente dedicata a Beethoven con la Sinfonia N. 1 in Do maggiore in cui di nuovo il Maestro McDuffie ha emozionato la platea accompagnato dalla pianista Elena Matteucci, Jacopo Urso al flauto e, agli archi, da Carlotta Libonati, Christopher Yick e Barbara Warchalewska. A seguire il Settetto in bi-bemolle, op 20 che sotto la direzione di Lawrence Dutton ha visto fianco a fianco i coach Letizia Maulà al clarinetto, Guglielmo Pellarin al corno e Valentina Scheldhofen Ciardelli al contrabasso, con i giovani Sarah Carbonara, Miclein Laipang e Chen Hanxiang.

CASTELNUOVO-TEDESCO E Leonard Bernstein PROTAGONISTI DELLA TERZA SERATA

La terza serata ha presentato un quintetto per chitarra e archi di Mario Castelnuovo-Tedesco, il compositore che fu costretto dalle leggi raziali a fuggire negli Stati Uniti nel 1939, dove rimase fino alla sua morte. Alla chitarra si è esibita Renata Arlotti, originaria di Sassari ora trapiantata a Londra: con lei, agli archi, Andrea Bologna, Alyson Cohen, Noemie Chemall e Peyton Hall Magalhaes. A seguire una seconda parte dedicata a Leonard Bernstein in cui il Maestro Michael Barrett, allievo dello stesso Bernstein, a quattro mani con il pianista Derek Wang, ha presentato Arias and Barcarolles un "minimusical" in cui le calde voci del mezzo-soprano Mary Rice e del baritono Thomas West hanno elegantemente interpretato la particolare musicalità del grande compositore.

ANCORA BEETHOVEN IN CONTRASTO CON Frank Zappa NELL'ULTIMA SERATA

L'ultima serata è iniziata con ancora una intensa composizione di Beethoven, il Concerto n. 4 in Sol maggiore op. 58: al pianoforte il Maestro Andrea Lucchesini, direttore artistico della Filarmonica Romana, accompagnato agli archi da Gaia Trionfera, Augusta Schubert, James Cunningham, Daniele Valabrega e Kristina Vocetková. A seguire, la contrabassista Valentina Sheldofen Ciardelli con l'accompagnamento al pianoforte di Derek Wang si è esibita in tre brani operistici da lei riarrangiati ma soprattutto con l'ausilio del Maestro Luca Sanzò e dei giovani Cheyenne King-Bails, Peyton Hall Magalhaes e Chelsea Cline, ha entusiasmato il pubblico con i suoi personalissimi arrangiamenti e trascrizioni per archi dei brani del rocker Frank Zappa. Nella migliore tradizione del Festival in questa serata si è raggiunta una delle più interessanti miscellanee di stili musicali, in contrasto ma perfettamente integrati tra di loro.

APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE NEL 2022

Nei saluti finali, il Maestro Robert McDuffie ha ricordato il suo impegno nella formazione culturale e musicale dei giovani talenti che come ogni anno ha selezionato per presentare al pubblico romano un programma sempre altamente coinvolgente. Ha poi annunciato che il Festival tornerà nella sua normale collocazione stagionale, il mese di giugno del prossimo anno e che si terrà nella prestigiosa sede del Teatro Argentina di Roma.