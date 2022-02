BWW Review: COMPLETAMENTE ESAURITO al TEATRO LO SPAZIO

Certe serate a teatro lasciano un'impronta così particolare che si trova difficoltà a trovare le parole giuste per definire ciò a cui si è assistito.

La prova di recitazione data da Davide Nebbia in questo play è a dir poco indefinibile ma nel senso più positivo dell'espressione. Non si può semplicemente usare la fin troppo inflazionata espressione tour de force, sarebbe riduttivo.

UN ARGOMENTO SEMPLICE, UN TESTO MOLTO BEN ARCHITETTATO

Il testo di Completamente esaurito, (titolo originale Fully Committed) tradotto e simpaticamente adattato alla nostra lingua dallo stesso Davide Nebbia, fu originariamente scritto nel 2000 da Becky Mode una drammaturga e produttrice americana nota per le sceneggiature di molte serie televisive inclusi cinque episodi della serie televisiva Smash, un must per gli amanti del teatro newyorkese. In questa trama architettata in maniera geniale attorno ad un argomento di una semplicità disarmante, vediamo un giovane aspirante attore in attesa di scritture, sopravvivere lavorando nell'ufficio prenotazioni di un ristorante alla moda. Con una clientela di VIP di ogni levatura, giornalisti, politici, aristocratici, il giovane lavora sotto le grinfie di un pluristellato e despota chef e si trova a risolvere una conturbante serie di imprevisti che vanno ben oltre le sue competenze.

40 PERSONAGGI UN SOLO ATTORE

Nello spettacolo, attorno al giovane, si alternano circa 40 personaggi tra il personale del ristorante, i suoi colleghi aspiranti attori, il suo agente, i suoi familiari, i numerosi clienti che cercano di ottenere una prenotazione in questo locale completamente prenotato per i successivi sei mesi. La sorpresa sconcertante consiste nel fatto che questi 40 personaggi, il pubblico li vede passare in scena uno dopo l'altro e uno assieme all'altro. Ma in scena c'è solo lui, Davide Nebbia. Aiutato dall'attenta e precisa regia di Antonia Di Francesco, con una capacità non comune, l'attore cambia espressione, cambia voce, cambia atteggiamento, sostenendo da solo tutti i dialoghi tra i vari personaggi.

Lo spettatore ha la netta sensazione di vedere nella stessa gag due attori diversi tanta è l'attenzione che Davide Nebbia mette nel continuo cambiamento dell'atteggiamento fisico, oltre che nel parlato, pur essendo sempre lui a interpretare le due parti. La caratterizzazioni dei personaggi, dall'aiuto cuoca umbra al maitre francese, alla vasta platea dei facoltosi clienti disposti a tutto pur di ottenere un tavolo, coprono una così vasta e diversificata serie di stereotipi che ad ogni squillo di telefono (e durante quell'ora e venti di durata di squilli ce ne sono veramente tanti), lo spettatore è in costante attenzione e curiosità di scoprire chi ci sarà dietro ogni telefonata. E ogni volta si rimane sorpresi dagli accenti, dalle pose, dai tick nervosi che questo brillante attore riesce ad incarnare. Chapeau a Davide Nebbia che ricordiamo, tra i suoi tanti lavori, come aiuto regista o regista in diverse edizioni di Sister Act, Cabaret, Grease, Se il tempo fosse un gambero e come attore in Nero, Happy Days, Young Frankenstein e molti altri.

Ancora una volta la gestione del Teatro Lo Spazio centra in pieno il significato del suo slogan "Off per scelta" con un play di alta qualità, ad alto tenore ironico, di un humour molto accattivante e che meriterebbe molte più repliche.

TEATRANDO

in collaborazione con

William Morris Endeavor Entertainement Inc.

Presenta

COMPLETAMENTE ESAURITO

Scritto da Becky Mode

Tradotto e adattato da Davide Nebbia

Regia di Antonia Di Francesco

Aiuto Regia di Massimiliano Martini

Audio e Luci Giacomo Giulio Imbrò

Cast

Davide Nebbia - Tommaso e.....

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

Dal 3 al 6 febbraio ore 21; domenica ore 17

Biglietti: 15 euro - ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 19.00)

Ufficio Stampa

Maresa Palmacci tel. 348 0803972; palmaccimaresa@gmail.com