BWW Review: A COSA SERVE ESSERE BELLI DENTRO SE POI NON CI ENTRA NESSUNO al TEATRO LO SPAZIO

Ha debuttato al Teatro Lo Spazio, anche se per solo due repliche, il nuovo lavoro del prolifico Massimiliano Vado, noto attore e regista apparso in tanti film e pièce teatrali: impossibile citarli tutti o scegliere tra i numerosi titoli.

SI PUÒ PARLARE DI SESSO SENZA TABÙ?

In questo caso l'attore appare solo come autore di una storia costruita attorno ad argomenti spesso considerati dei tabù nella nostra società. Tre amiche in uno stile un po' sfacciatamente ispirato alla serie tv Sex And The City, si incontrano, si confrontano, parlano di uomini e di come vivono le loro esperienze sessuali. All'inizio, con un accenno di pudore, si nascondono l'un l'altra alcune verità più scottanti per poi cedere alla forza dell'amicizia e della complicità femminile che le porterà a confessare anche gli aspetti più hot.

In pieno stile Carrie Bradshaw & c, queste tre amiche coprono ogni possibile aspetto dell'universo femminile che l'autore dimostra di conoscere molto bene, affidando alle sue attrici dei dialoghi ben calibrati, divertenti, mai volgari anche se molto espliciti. Vengono ripercorse frasi e situazioni su argomenti che sono parte della vita di tutti noi ma che per ben noti retaggi non sarebbe corretto divulgare.

Così come la popolare serie tv aveva sdoganato molte situazioni simili, anche in questa occasione ci si rende conto di quanto un certo conformismo rasenti l'ipocrisia quando si devono avvicinare argomenti come la masturbazione, la fellatio, il punto G, l'amore di gruppo o la solitudine di un aborto.

UNA REGIA CORALE PER TRE INTERPRETI FRIZZANTI

La regia corale degli interpreti rende la serata estremamente divertente andando a cogliere in pieno la personalità di ogni singolo per adattarla ai diversi personaggi. Le tre attrici, Lara Balbo, Francesca Anna Bellucci e Giulia Fiume, incarnano correttamente le paure, i desideri repressi, la forza di queste tre diversissime figure femminili. Legate da una forte amicizia le tre amiche si deridono, si confessano, si aggrediscono e sarà proprio quella forte amicizia che le porterà a superare ogni remora e a confessarsi l'un l'altra tutti i loro segreti. Precise, attente e sempre spontanee, le tre attrici hanno dato prova di un grande affiatamento, anche se, inevitabilmente, in alcuni momenti si è notata l'influenza delle più famose 4 amiche del piccolo schermo. Influenza che non ha però intaccato il divertimento per il pubblico in sala. Unica presenza maschile quella di Giacomo Stallone, che sul palco laterale ha caratterizzato alcuni "maschi tipo" della nostra società, in un modo molto caricaturale ma senza strafare. Forse l'attore è stato un po' meno efficace in alcuni momenti cantati sia dei suoi brani originali come di un paio di cover, tuttavia i suoi interventi sono stati accolti con caldi applausi dal pubblico. .

Questo testo non aggiunge forse nulla di nuovo a quanto già visto e stravisto nella serie tv da cui probabilmente prende ispirazione: è tuttavia apprezzabile che questi argomenti siano portati all'attenzione in maniera così divertente e dissacrante, un'attenzione volta a sfatare un perbenismo ormai obsoleto.

Associazione MUSA

presenta

A COSA SERVE ESSERE BELLI DENTRO SE POI NON CI ENTRA NESSUNO

Testo di Massimiliano Vado

musiche Giacomo Stallone

Cast

Lara Balbo

Francesca Anna Bellucci

Giulia Fiume

Giacomo Stallone