BWW Feature: VLAD DRACULA GOTHIC OPERA MUSICAL - AGGIORNAMENTO PER LE AUDIZIONI

AGGIORNAMENTO PER LE AUDIZIONI PER IL NUOVO LAVORO DEL MAESTRO SIMONE MARTINO

VLAD DRACULA

musiche di Simone Martino

testi di Simone Martino e Ario Avecone

Regia di Ario Avecone

Vocal Coach : Adriano Scappini

A causa della grande richiesta di partecipazione alle audizioni dello spettacolo (più di 500 richieste in una sola settimana di pubblicazione) e per poter ottemperare a tutte le regole indicate nelle normative anti-Covid , è divenuta OBBLIGATORIA la registrazione attraverso email con invio di curriculum e foto. Verrà effettuata una prima selezione valutando scrupolosamente le esperienze artistiche in possesso e l'affinità estetica con le tipologie di personaggi richiesti. Verrà quindi fatta comunicazione di avvenuta pre-selezione con indicazione dell'orario preciso di presentazione alle audizioni di Roma.

Periodo di attività: Dicembre 2020/Stagione 2021-2022

Periodo di prova: Novembre/Dicembre 2020

Spettacoli previsti 2020: 6/8 repliche di presentazione

Spettacoli previsti stagione 2021/2022: 30 repliche

Genere: Opera Musicale Moderna

Sede unica di audizione:

ROMA

Sabato 27 Giugno dalle ore 10,30 alle 18,30

(registrazione obbligatoria via email entro il 26/06/2020)

con eventuale Call-Back Domenica 28 Giugno dalle 10 alle 14



c/o Danzarmonia - Via S.Silverio, 39 - ROMA



Si cercano CANTANTI / ATTORI per i primi e i secondi ruoli dei seguenti personaggi:

VLAD DRACULA

È il vampiro per antonomasia, il non morto. Si nutre del sangue degli esseri viventi per sopravvivere. Personaggio aristocratico, autoritario, passionale.

Uomo - Età scenica: 35/50 - Tessitura vocale: Baritenore - Estensione: Lab1-La3

MINA MURRAY

Giovane donna dal carattere gentile e riservato. Dracula è colpito dalla somiglianza con sua moglie Elisabetta, morta suicida. Così Mina diventa il suo obiettivo primario.

Donna - Età scenica: 20/30 - Tessitura vocale: Soprano leggero - Estensione: Sib2-Re4

JONATHAN HARKER

Harker è un giovane e brillante avvocato londinese, prossimo alle nozze con Mina Murray. Viene incaricato di recarsi in Transilvania presso il castello del Conte Vlad Dracula, ma ne resta prigioniero.

Uomo - Età scenica: 30/35 - Tessitura vocale: Tenore leggero - Estensione: Sib1-Mib4

HABRAHAM VAN HELSING

È un professore universitario, filosofo metafisico, grande conoscitore dell'occulto. Di origine olandese, Van Helsing è l'antagonista di Dracula, a cui dichiara guerra.

Uomo - Età scenica: 40/50 - Tessitura vocale: Baritenore - Estensione: Lab1-Lab3

LUCY WESTENRA

Amica intima di Mina, donna sensuale e lussuriosa. Viene morsa e trasformata in vampiro dal conte Dracula.

Donna - Età scenica: 20/30 - Tessitura vocale: Mezzosoprano drammatico - Estensione: Lab2-Do4

R.M.RENFIELD

Renfield è un folle, ricoverato in manicomio. Attende con ansia l'arrivo del "Demeter", la Nave che trasporta il Conte Dracula dalla Transilvania in Inghilterra.

Uomo - Età scenica: 30/35 - Tessitura vocale: Tenore lirico - Estensione: Mib2-La3

Dr. JOHN SEWARD

Il Dott. Seward è l'amministratore del manicomio. È innamorato follemente di Lucy Westenra.

Uomo - Età scenica: 35/40 - Tessitura vocale: Baritono - Estensione: Si1-Mi3

Istruzioni di partecipazione:

Per poter partecipare all'audizione è OBBLIGATORIO inviare un'email con curriculum e massimo n.2 foto all'indirizzo info@workinmusical.com. Verrà effettuata una preselezione in base alle caratteristiche artistiche ed estetiche del candidato. Sarà poi inviata un'email di convocazione con l'orario preciso di presentazione, che si prega di rispettare con la massima precisione.

Ogni candidato dovrà preparare il materiale musicale cantato del personaggio per cui si presenta e un monologo drammatico a sua scelta della durata massima di 1 minuto e mezzo.

Il materiale artistico necessario allo svolgimento dell'audizione, già suddiviso per ruoli, può essere scaricato al seguente indirizzo:

https://drive.google.com/open?id=1sVDxUQ7ccdW_I3CgV0KUxCfK44SgMch1

È necessario presentarsi con puntualità ASSOLUTA ed entro i termini indicati nel bando.

È consigliato un abbigliamento neutro e sobrio, che metta in risalto la tipologia di costituzione fisica del candidato. Non è previsto l'utilizzo di microfonia e/o amplificazione vocale.

Ogni candidato dovrà presentare, in prima analisi, il materiale cantato del personaggio per cui si presenta e successivamente, se richiesto dalla commissione, un monologo drammatico a scelta della durata massima di 1 minuto e mezzo.

Durante l'audizione è possibile vengano effettuate riprese o registrazioni private, atte a semplificare l'iter di scelta della commissione artistica.

È possibile che durante le audizioni venga chiesto ai partecipanti di montare una o più scene dello spettacolo e di interagire con altri candidati.

I selezionati per l'eventuale Call Back verranno contattati telefonicamente o mezzo email entro le ore 19,30 di Sabato 27 Giugno 2020.

E' possibile candidarsi esclusivamente per un singolo ruolo.

Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle audizioni.



Per qualsiasi informazione o domanda inviare un'email alla produzione.

info@workinmusical.com www.workinmusical.com

Certi della vostra massima collaborazione, porgiamo i nostri più distinti saluti

