BWW Feature: DON'T LOOK FOR AN ANSWER NOW, IL NUOVO SINGOLO DI FABRIZIO VOGHERA

Uscirà venerdì 12 giugno 2020 l'ultimo singolo di Fabrizio Voghera che firma una rock ballad dal titolo: "Don't look for an answer now" curandone anche l'arrangiamento.

"È una canzone che racconta dell'amore di un figlio per un padre e viceversa, aldilà di ogni confine e dolorosa separazione. Ma è anche una canzone che parla dell'amicizia, quella più profonda che affonda le radici in quel senso di appartenenza che conforta nonostante le distanze che il periodo in cui viviamo oggi ci impone".

"Don't look for an answer now" sarà distribuito da WorkinMusical, giovane casa di produzione discografica specializzata soprattutto in musical, eventi e spettacoli teatrali, in collaborazione con la Pirames International.

Fabrizio Voghera è un cantante performer autore, nato e cresciuto in una famiglia di artisti, ha coltivato fin da piccolo il suo talento per la musica facendola diventare una scelta di vita ed una professione. Paolo Limiti lo sceglie per il cast della sua trasmissione televisiva quotidiana "Ci vediamo in TV", all'interno della quale Fabrizio rimarrà per quattro anni consecutivi partecipando a più di 1000 puntate in diretta pomeridiana, 20 speciali in prima serata, interpretando oltre 500 canzoni tratte dal repertorio classico del panorama musicale italiano ed internazionale. Riccardo Cocciante lo scrittura per la sua opera popolare moderna "Notre Dame De Paris" prodotta da David Zard nel ruolo di Quasimodo, e di Frollo, più di 700 le repliche dove Fabrizio, alternando i due ruoli, rappresenta lo spettacolo in Italia e nel mondo. Altri spettacoli in cui recita ruoli da protagonista sono "Giulietta e Romeo", sempre di Riccardo Cocciante, "Metropolis" che porta la firma di Adriana Cava produttrice e coreografa con la regia di Ivan Stefanutti e recentemente "Murder Ballad" prodotto e diretto da Ario Avecone. Fabrizio Voghera è autore delle musiche e delle liriche dell'opera popolare moderna "Otello - L'ultimo bacio" che ha debuttato in Italia nella scorsa stagione ottenendo larghi consensi di pubblico e critica. Partecipa a due edizioni di San Remo come ospite e recentemente ha composto il brano pop "C'è ancora uno spettacolo" prodotto dalla Workinmusical e distribuito da Workinmusical e Pirames International.

Discografia:

1994 : "Oops" edito da MIDASOL

1999 : "Canzone amore mio" enciclopedia edita dalla DeAgostini

1999 : "Sotto la pelle" edito dalla Warner Chappel

2001 : "Enamorada" singolo prodotto e distribuito da JT company

2001 : "Ci penso" singolo prodotto e distribuito da JT company

2007 : "Stai" edito da Soundiva distribuito Self

