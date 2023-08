Wiener Staatsoper Hosts Open House Next Month

Neben unseren laufenden Informationen zum Programm beim Film Festival am Rathausplatz möchten wir Sie heute schon über unsere erste Aktivität in der neuen Spielzeit informieren:



Am Sonntag, den 3. September findet in der Wiener Staatsoper der Tag der offenen Tür statt.

Was erwartet Sie:

•Eine Wanderung quer durch das Haus – sowohl durch den Zuschauerbereich wie auch Backstage

•Ein Treffen mit zahlreichen Mitarbeiter*innen der Direktion, der Technik, der Abteilungen Maske und Kostüm

•Eine Kostümausstellung

•Eine Ausstellung der schönsten »Opernball-Krönchen«

•Ein Besuch bei einer szenischen und einer musikalischen Opernprobe

•Ein Besuch einer Ballettprobe

•Ein Besuch einer Chorprobe und einer Probe der Opernschule

•Eine Kinder-Rätselralley inkl. Kinderschminken

•Ein Kostüm-Catwalk für Kinder

•Eine Technikpräsentation

•Moderierte Gespräche mit Ensemble-Mitgliedern

•Ein gemeinsames »Sing Along« von bekannten »Opern-Hits« im Zuschauerraum mit dem Bühnenorchester der Wiener Staatsoper sowie Ensemble-Mitgliedern



Am Veranstaltungstag selbst werden zwei Beginnzeiten angeboten: 14 Uhr und 17.30 Uhr.



Das erste Kontingent an kostenlosen Zählkarten ist ab morgen, Mittwoch, den 23. August, 10 Uhr erhältlich. Entweder Sie bestellen die Karten über unsere Website oder Sie besuchen unsere Kassen im Opernfoyer (Montag - Samstag 10 -18 Uhr, Sonntag 10 - 13 Uhr). Pro Person sind maximal 4 Zählkarten möglich.



Diese kostenlosen Zählkarten sind leider notwendig, da wir behördliche Einschränkungen hinsichtlich der Kapazität des Hauses beachten müssen. Ganz wichtig: Wir reservieren in jedem Fall auch am Veranstaltungstag selbst noch ein größeres Kartenkontingent für Spontanbesuche. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen!