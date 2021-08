Mit STARLIGHT EXPRESS startet am 3. Oktober 2021 endlich die erste Show von Mehr-BB Entertainment in Deutschland nach dem Lockdown!

Erste Proben für Darsteller*innen starten heute - Theater auf neuestem Sicherheits- und Hygienestandard - Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können kostenfrei umgebucht werden

Die Weichen stehen auf live! Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: STARLIGHT EXPRESS startet am 3. Oktober 2021 wieder in Bochum und ist damit die erste Produktion der Mehr-BB Entertainment in Deutschland, das seinen Spielbetrieb wieder aufnimmt! „In über 30 Jahren musste STARLIGHT EXPRESS viele Widrigkeiten überstehen und egal was passiert ist - diese Ausnahmeproduktion ist jedes Mal gestärkt zurückgekommen. So wird es auch dieses Mal sein. Man spürt bereits jetzt die Aufregung hinter den Kulissen, dieses Kribbeln bei allen Kolleg*innen", beschreibt Maik Klokow, CEO und Produzent der Mehr-BB Entertainment die aktuell laufenden Vorbereitungen. „Ich bin sehr glücklich, dass diese lange ungewisse und für all unsere Mitarbeiter*innen sehr schwierige Zeit vorbei ist. Insbesondere unsere Künstler*innen, die mehr als ein Jahr ihrer kreativen Schaffenskraft verloren haben, können es kaum erwarten wieder vor unserem Publikum aufzutreten. Wir alle mussten viel zu lange auf Kultur verzichten. Ich bin unwahrscheinlich stolz darauf, dass wir mit STARLIGHT EXPRESS zurück auf die Bühne kommen. Das wird ein rasanter Start in eine tolle Theatersaison und wir freuen uns auf unsere Gäste und Fans in all unseren Theatern und Produktionen!"

Die Proben für das erfolgreichste Musical aller Zeiten starten heute. Das internationale Ensemble kann es nach der langen Zwangspause kaum erwarten, die Rollschuhe wieder anzuziehen, zu skaten, zu singen und die atemberaubenden Choreografien einzustudieren. Bühnentechnik, Sound und Beleuchtung werden bis ins kleinste Detail überprüft, die spektakulären Kostüme und Perücken angepasst und vorbereitet. Das gesamte STARLIGHT EXPRESS-Team steht voller Freude auf Startposition und wartet ungeduldig darauf, dass sich die Türen wieder öffnen, der Theatersaal sich füllt und der erste Ton der Andrew Lloyd Webber Erfolgsproduktion erklingt. Bald darf STARLIGHT EXPRESS die Zuschauer*innen wieder in eine andere Welt entführen.

Die letzten Monate wurden intensiv genutzt, um Theatersaal, Backstagebereich und Foyer auf neueste Sicherheits- und Hygienestandards zu bringen. „Wir haben die Spielpause genutzt, um das Theater gemäß den aktuellen Maßgaben zu optimieren. Dazu gehören beispielsweise neue Belüftungssysteme, CO²-Messgeräte sowie Desinfektions- und Teststationen für die Mitarbeit*innen", so STARLIGHT EXPRESS-Geschäftsführer Burkhard Koch über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen im Theater.

Alle bereits gekauften STARLIGHT EXPRESS-Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit und können nach wie vor kostenfrei umgebucht werden. Der Vorverkauf für die Spielzeit ab Oktober 2021 ist ebenfalls geöffnet.