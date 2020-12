Théâtre des Champs-Elysées Postpones Concert With Sumi Jo, Florian Sempey, Ki-Up Lee

Théâtre des Champs-Elysées has postponed its concert with Sumi Jo, Florian Sempey, Ki-Up Lee to May 2021.

Pour son 13e concert pour promouvoir de la Paix dans le Monde, l'association Echos de la Corée accueille l'une des grandes voix internationale en la personne de la soprano sud-coréenne Sumi Jo. Parallèlement à sa carrière internationale, elle s'est toujours montrée engagée pour la paix dans le monde et est, à ce titre, ambassadrice pour l'UNESCO depuis 2003. Louée dans le monde entier pour sa virtuosité, la précision et la chaleur de sa voix comme pour son sens musical, elle donne ce soir, en compagnie de Florian Sempaey et Ki-Up Lee un programme où se mêlent les plus grands airs d'opéra et des œuvres traditionnelles du répertoire coréen.

PROGRAMME

Rossini « Dunque io son », « Largo al factotum », duo et air extraits du Barbier de Séville

Dell'aacqua Villanelle

Gounod « Je veux vivre », « Mab, la reine des mensonges », airs extrait de Roméo et Juliette

Massenet-Saint Saëns La mort de Thaïs, pièce pour piano

Massenet «C'est toi mon père », air extrait de Thaïs

Donizetti « Ah mes amis », « Il faut partir », airs extraits de La Fille du régiment

Arirang, chant populaire coréen

Donizetti « Bella siccome un angelo », air extrait de Don Pasquale

Offenbach «Belle nuit o nuit d'amour », barcarolle extrait des Contes d'Hoffmann

Lecocq «O Paris, gai séjour des plaisir » , grande valse extrait des Cent vierges

Lehar « Heure exquise », duo extrait de La Veuve joyeuse

Learn more at https://www.theatrechampselysees.fr/saison/recital-chant/sumi-jo-florian-sempey-ki-up-lee