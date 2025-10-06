MURHA Comes to Tampereen Teatteri

Enter Your Email to Unlock This Article



Vauhdikas musikaali Murha kahdelle (Murder for Two) yhdistää musiikkikomedian huimapäiseen murhamysteeriin. Tässä hulvattomassa esityksessä lavalla nähdään kaksi näyttelijää, joista toinen tutkii rikosta ja toinen on kaikki 11 epäiltyä. Tämän lisäksi molemmat soittavat pianoa!

Kun kuuluisa kirjailija Arthur Whitney ammutaan syntymäpäiväjuhlissaan, on maailman parhaiden etsivien ratkaistava tapaus. Ainoa ongelma on, että he kaikki ovat poissa kaupungista. Tässä kohtaa kuvaan astuu paikallispoliisi Marcus Moscowicz, joka haaveilee suuremmista saappaista. Todistaakseen omat kykynsä, Marcuksen on ratkaistava tapaus ennen varsinaisen etsivän saapumista. Kello käy ja epäilykset kasvavat, mutta keneen ne lopulta kohdistuvat?

Näytelmä tempaisee mukaansa ja kuljettaa katsojan murhamysteerin läpi hengästyttävällä tempolla. Kenellä on kammottavin motiivi? Kuka valehtelee? Loppuratkaisu saattaa yllättää.

Lavalla Joel Mäkinen ja Juha Pulli

Ohjaus Chris Whittaker

Tuotanto Musiikkiteatteri Kapsäkki ja Linnateatteri