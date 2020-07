BWW haastattelu: Teemu Aromaa HELPOSSA EROSSA, Emma Teatteri ja Turun Kaupunginteatteri

Istumme Teemun kanssa terassilla, Naantalin aurinko on tekemässä laskuaan.



"Kesäteatterissa on oma tunnelmansa. Siitä porukasta tulee produktion ajaksi tosi tiivis."



Helppo Ero tuli ensi-iltaan torstaina. Haasyattelin Teemua edellisenä päivänä ennakon jälkeen.



"Hyvät on fiilikset. Työ on nyt tehty ja nyt vain nautitaan!"



Kyselin häneltä koronasta, joka on mullistanut koko maailman ja sen kaikkia osa-alueita, myös teatteria.



"Kyllä kyllä, onhan se hurjaa. Omat kokemukseni siitä ovat kylläkin olleet kovin kevyet, minuun se ei ole osunut rankasti. Sain tehtyä mainostöitä ja tämänkin esityksen ensi-iltaa ja harjoituksia siirrettiin vain kuukaudella. Olen kuullut kollegoilta hurjia tarinoita koronan vaikutuksista, että kyllä tämä paha tilanne on ja on ollut."



Jep, ja saa nähdä kuinka kauan se jatkuu.



Itse esitys on tyyliltään farssikomedia, joka rakentuu seuraavasti: ensin on alustus, jossa yleisölle jaetaan selkeät rakenteet ja informaatio tarinan motiiveista, lähtökohdista ja tilanteista, jonka päälle komediaa ja hauskoja tilanteita voidaan alkaa rakentaa. Käsikirjoitus on Satu Rasilan tekoa.

"Näyttelijänä se yleisön hiljaisuus ja oma hämmennys alku- ja alustusvaiheessa tulee kestää. Mutta kyllä sen heti huomaa, kun vitsit tulevat ja yleisö alkaa reagoida."

Sen huomasi myös näyttelijäntyössä: heti, kun yleisöstä alkoi tulla huvittuneita älähdyksiä, näyttelijät virittäytyivät ja ikään kuin nousivat varpailleen taiteessaan ja alkoivat elävöittää tilanteita enemmän.

"Siinä on myös samaa tatsia, kuin amerikkalaisissa komedioissa: on ikään kuin kaksi polkua, kaksi tarinaa, jotka yhdistyvät. Asioita pitää sanoa ja kertoa selkeästi, että kaikki yleisön jäsenet ymmärtäisivät jutun jujun."

Se minua mietityttikin. Mutta myös, millainen teoksen ohjaaja Mikko Kouki oli työssään.

"Ohjaajana Mikko Kouki on antanut tilaa meille tehdä oma työmme. Hän hoitaa isot linjat ja me saamme hoitaa näyttelijäntyön."

Tämä yllätti minut. Lavalla oli niin paljon hyviä, tarkkoja hetkiä, (säikähdyksiä, "... ketä", taukoja , fysiikkaa ja leveitä letkautuksia) että ajattelin, että herra ohjaaja olisi ne sinne istuttanut.

"Ehei, me näyttelijät olemme ne treenivaiheessa tarjonneet ja ne on sitten jääny siihen, et "joo, pidetään toi!"

Esiintyjiä Helpossa Erossa on neljä, vaikka olisin voinut lyödä vetoa, että seitsemän. Asujen vaihto ja fyysinen karaktärisointi on niin sujuvaa, että vasta, kun Miskalla oli hovimestarin asu, kuten Näytelmässä, joka menee pieleen, tajusin, että: "Miska!!!" Myös näyttelijän tuominen näytelmän sisälle ja maaginen metataso komedioista ja peruukeista oli fantastinen. Tuuletan myös yksisarvista, kiitos.

"Joo, kyllä, ne vaihdot on todella nopeita, mutta kerrospukeutuminenhan on se juju. Joskus myös pitää jeesata kaveria, että kun Lindalla on super nopea vaihto, pitää mun vähän pidentää tekstiä. Ja Mikkohan siellä harjoituksissa huitoo, että eteenpäin eteenpäin-- vaikka lopulta väitti sitä vaan hyttyseksi, jota huitoi."

Entä mikä on ollut Teemulle haastavaa tai hauskinta tässä Helpossa Erossa?

"No, varmaan se, että saa kerrankin olla se johtohahmo, "straight man", neutraali, joka vie juttua eteenpäin. Hahmo, jolle kaikki ikään kuin vain tapahtuu. Olen tehnyt niin paljon hauskoja sivuhahmoja, että nyt on välillä kiva olla se, joka ikäänkuin vie yleisöä sillä matkalla ja auttaa katsojaa näkemään ne lavan yksityiskohdat ja hauskuudet!"

Jep. Ja yhtä asiaa ei voi olla näkemättä: Teemun jaloillanäyttely, joka on fanstastista. Pankaa merkille, roolia koko keholla!

Emma teatterissa on otettu korona-rajoitukset huomioon: 800 katsojan kaukaloon otetaan 300 sisälle, ja jokainen saa itse valita paikkansa läheittensä kanssa, tai yksin.

Artikkeli: Rosanna Liuski

Kuva Teemu Aromaasta: Otto-Ville Väätäinen

