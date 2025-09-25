ELVERHOJ is Now Playing at Aarhus Teater

Enter Your Email to Unlock This Article



Måske står Johan Ludvig Heibergs danske nationalspil Elverhøj fra 1828 lidt vagt i erindringen hos de fleste. Men Danmarks nationalsang Kong Christian stod ved højen mast blev kendt med Elverhøj, og stykkets musik spillede også en mindeværdig rolle i Olsen-banden ser rødt, hvor Egon orkestrerer et kup i Det Kongelige Teater til tonerne af Elverhøjs ouverture.

Det er 10. gang, Aarhus Teater opsætter det ikoniske epos fra nationalromantikkens heydays. Og en scene fra stykket er endda afbildet i den rigt udsmykkede buegang ved Aarhus Teaters Store Scene. Men nu rykker storslåede Elverhøj ind på STUDIO. Så hvad laver elverpigerne og bønderne og Christian 4. nede på kælderscenen? Og hvilken plads har et romantisk festspil om Elverkongen fra Stevns i vores tid?

Det giver en af den nye dramatiks markante stemmer, Alexandra Moltke, et bud på i sin dramatisering af kongerigets måske mest opførte teaterstykke til dato. Alexandra Moltke står bl.a. bag den radikale moderskabsfortælling Animal, der senest er omdannet til medrivende og anmelderrost scenekunst på S/H. Elverhøj spilles af et eventyrberedt hold af Aarhus Teaters skuespillere og en danser fra Holstebro Dansekompagni.

Så lad skovene, højene og moserne spire i dit bryst, og grib om dit længselsfulde hjerte. Men er der noget, vi glemmer, når vi romantiserer naturen? Hvad sker der, hvis vi stiller spørgsmålstegn ved romantiseringen og nationalfølelsen?

