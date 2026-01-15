Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Dallas Awards

See who audiences selected as their favorites last season!
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Meagan Harris - LUX: A SOLO SHOW - Manifesto Poetica
Best Choreography Of A Play Or Musical
Edward Funderburke - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals
Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson - AIN’T MISBEHAVIN - Circle Theatre
Best Dance Production
AIN’T MISBEHAVIN - Circle Theatre
Best Direction Of A Musical
Jake Morgan - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals
Best Direction Of A Play
Austin Keefer - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts
Best Ensemble
BIG FISH - Texas Music Theatre Company
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Grace Harmon - BIG FISH - Texas Music Theatre Company
Best Music Direction & Orchestra Performance
Rob Rogers - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals
Best Musical
BIG FISH - Texas Music Theatre Company
Best New Play Or Musical
AMITYVILLE '74 - Upright Theatre Co.
Best Performer In A Musical
Jojo Garcia - MY HERO - CATS Playhouse
Best Performer In A Play
Kevin Forman - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts
Best Play
12 ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Chris Davis - A TALENT FOR MURDER - CATS Playhouse
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson - CATS - Casa Mañana Theatre
Best Supporting Performer In A Musical
Elyse Kuss - MY HERO - CATS Playhouse
Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts
Best Theatre For Young Audiences Production
THE LITTLE MERMAID - The Hopeful Theatre Project
Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
Winners can download graphics here.
