 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Dallas Awards

See who audiences selected as their favorites last season!

By: Jan. 15, 2026
Click Here for More on BWW Regional Awards
Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Dallas Awards Image

Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards! 

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

Want to be notified when nominations open for next year? Sign up for our newsletters here.

2025 BroadwayWorld Dallas Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Meagan Harris - LUX: A SOLO SHOW - Manifesto Poetica

Best Choreography Of A Play Or Musical
Edward Funderburke - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals

Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson - AIN’T MISBEHAVIN - Circle Theatre

Best Dance Production
AIN’T MISBEHAVIN - Circle Theatre

Best Direction Of A Musical
Jake Morgan - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals

Best Direction Of A Play
Austin Keefer - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts

Best Ensemble
BIG FISH - Texas Music Theatre Company

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Grace Harmon - BIG FISH - Texas Music Theatre Company

Best Music Direction & Orchestra Performance
Rob Rogers - SOMETHING ROTTEN! - Lubbock Moonlight Musicals

Best Musical
BIG FISH - Texas Music Theatre Company

Best New Play Or Musical
AMITYVILLE '74 - Upright Theatre Co.

Best Performer In A Musical
Jojo Garcia - MY HERO - CATS Playhouse

Best Performer In A Play
Kevin Forman - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts

Best Play
12 ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Chris Davis - A TALENT FOR MURDER - CATS Playhouse

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson - CATS - Casa Mañana Theatre

Best Supporting Performer In A Musical
Elyse Kuss - MY HERO - CATS Playhouse

Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless - TWELVE ANGRY JURORS - North Texas Performing Arts

Best Theatre For Young Audiences Production
THE LITTLE MERMAID - The Hopeful Theatre Project

Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts

Winners can download graphics here.


Need more Dallas Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...


Videos