Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Central New York Awards

See who audiences selected as their favorites last season!

By: Jan. 14, 2026
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Central New York Awards! 

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2025 BroadwayWorld Central New York Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Dan Galliher - SLOC SINGS THE 90S - SLOC Musical Theater

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Draper PTP dancers - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage

Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Christina McDonald - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Center for the Arts of Homer

Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Rachel Seebode - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Lawrence Nichols - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater

Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Diane Spacher - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage

Best Dance Production (Professional)
AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage

Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Brittany Martel - TICK TICK… BOOM! - Fort Salem Theater

Best Direction Of A Musical (Professional)
Nicole McDonald - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Sarah Murphy - OUR TOWN - Fort Salem Theater

Best Direction Of A Play (Professional)
Christian Conn - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre

Best Ensemble (Non-Professional)
KINKY BOOTS - Fort Salem Theater

Best Ensemble (Professional)
AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Courtnie Harrington - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater

Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Ben Wolfe - BIG FISH - Redhouse Arts Center

Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Jared West - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater

Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Ben Rowley - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Musical (Non-Professional)
A MAN OF NO IMPORTANCE - Bunbury Players

Best Musical (Professional)
AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best New Play Or Musical (Non-Professional)
MACBETHANY: A PLAY IN THREE MOVEMENTS - Fort Salem Theater

Best New Play Or Musical (Professional)
ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre

Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Annette Reitano - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater

Best Performer In A Musical (Professional)
Aidan Echeandia - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Performer In A Play (Non-Professional)
Brian Tan - TRIP TO BOUNTIFUL - Penfield Players

Best Performer In A Play (Professional)
Inga Ballard - “ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE” - Capital Repertory Theatre

Best Play (Non-Professional)
OUR TOWN - Fort Salem Theater

Best Play (Professional)
ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre

Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Charles J.I. Krawczyk - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater

Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Andromache Chalfant - THE NATIONAL PASTIME - Syracuse Stage

Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Anthony Vadala - INTO THE WOODS - The Covey Theater Company

Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brett Sandusky - DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre

Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Dan Evers - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater

Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Hailey Dupuis - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate

Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Tom Ferguson - OUR TOWN - Fort Salem Theater

Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Carolyn Chave - FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS - Chenango River Theatre

Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)
THE LIGHTNING THIEF - Baldwinsville Theatre Guild

Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)
GUYS & DOLLS - Brodway Upstate

Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Fort Salem Theater

Favorite Local Theatre (Professional)
Broadway Upstate

