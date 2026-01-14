Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Central New York Awards

See who audiences selected as their favorites last season!
Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Central New York Awards!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!
Want to be notified when nominations open for next year? Sign up for our newsletters here.
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Dan Galliher - SLOC SINGS THE 90S - SLOC Musical Theater
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Draper PTP dancers - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage
Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Christina McDonald - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Center for the Arts of Homer
Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Rachel Seebode - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Lawrence Nichols - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater
Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Diane Spacher - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage
Best Dance Production (Professional)
AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage
Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Brittany Martel - TICK TICK… BOOM! - Fort Salem Theater
Best Direction Of A Musical (Professional)
Nicole McDonald - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Sarah Murphy - OUR TOWN - Fort Salem Theater
Best Direction Of A Play (Professional)
Christian Conn - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre
Best Ensemble (Non-Professional)
KINKY BOOTS - Fort Salem Theater
Best Ensemble (Professional)
AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Courtnie Harrington - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater
Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Ben Wolfe - BIG FISH - Redhouse Arts Center
Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Jared West - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater
Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Ben Rowley - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Musical (Non-Professional)
A MAN OF NO IMPORTANCE - Bunbury Players
Best Musical (Professional)
AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best New Play Or Musical (Non-Professional)
MACBETHANY: A PLAY IN THREE MOVEMENTS - Fort Salem Theater
Best New Play Or Musical (Professional)
ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre
Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Annette Reitano - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater
Best Performer In A Musical (Professional)
Aidan Echeandia - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Performer In A Play (Non-Professional)
Brian Tan - TRIP TO BOUNTIFUL - Penfield Players
Best Performer In A Play (Professional)
Inga Ballard - “ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE” - Capital Repertory Theatre
Best Play (Non-Professional)
OUR TOWN - Fort Salem Theater
Best Play (Professional)
ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Charles J.I. Krawczyk - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater
Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Andromache Chalfant - THE NATIONAL PASTIME - Syracuse Stage
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Anthony Vadala - INTO THE WOODS - The Covey Theater Company
Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brett Sandusky - DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre
Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Dan Evers - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater
Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Hailey Dupuis - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate
Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Tom Ferguson - OUR TOWN - Fort Salem Theater
Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Carolyn Chave - FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS - Chenango River Theatre
Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)
THE LIGHTNING THIEF - Baldwinsville Theatre Guild
Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)
GUYS & DOLLS - Brodway Upstate
Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Fort Salem Theater
Favorite Local Theatre (Professional)
Broadway Upstate
Winners can download graphics here.
Videos