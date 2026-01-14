Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Central New York Awards

Click Here for More on BWW Regional Awards

Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Central New York Awards!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2025 BroadwayWorld Central New York Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Dan Galliher - SLOC SINGS THE 90S - SLOC Musical Theater



Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)

Draper PTP dancers - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage



Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Christina McDonald - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Center for the Arts of Homer



Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)

Rachel Seebode - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Lawrence Nichols - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)

Diane Spacher - AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage



Best Dance Production (Professional)

AN AMERICAN IN PARIS - JCC CenterStage



Best Direction Of A Musical (Non-Professional)

Brittany Martel - TICK TICK… BOOM! - Fort Salem Theater



Best Direction Of A Musical (Professional)

Nicole McDonald - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Direction Of A Play (Non-Professional)

Sarah Murphy - OUR TOWN - Fort Salem Theater



Best Direction Of A Play (Professional)

Christian Conn - DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre



Best Ensemble (Non-Professional)

KINKY BOOTS - Fort Salem Theater



Best Ensemble (Professional)

AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Courtnie Harrington - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)

Ben Wolfe - BIG FISH - Redhouse Arts Center



Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)

Jared West - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater



Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)

Ben Rowley - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Musical (Non-Professional)

A MAN OF NO IMPORTANCE - Bunbury Players



Best Musical (Professional)

AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best New Play Or Musical (Non-Professional)

MACBETHANY: A PLAY IN THREE MOVEMENTS - Fort Salem Theater



Best New Play Or Musical (Professional)

ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre



Best Performer In A Musical (Non-Professional)

Annette Reitano - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - Schuylerville Community Theater



Best Performer In A Musical (Professional)

Aidan Echeandia - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Performer In A Play (Non-Professional)

Brian Tan - TRIP TO BOUNTIFUL - Penfield Players



Best Performer In A Play (Professional)

Inga Ballard - “ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE” - Capital Repertory Theatre



Best Play (Non-Professional)

OUR TOWN - Fort Salem Theater



Best Play (Professional)

ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE - Capital Repertory Theatre



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Charles J.I. Krawczyk - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)

Andromache Chalfant - THE NATIONAL PASTIME - Syracuse Stage



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Anthony Vadala - INTO THE WOODS - The Covey Theater Company



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)

Brett Sandusky - DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER - Bannerman Island Outdoor Theatre



Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)

Dan Evers - KINKY BOOTS - Fort Salem Theater



Best Supporting Performer In A Musical (Professional)

Hailey Dupuis - AMERICAN IDIOT - Brodway Upstate



Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)

Tom Ferguson - OUR TOWN - Fort Salem Theater



Best Supporting Performer In A Play (Professional)

Carolyn Chave - FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS - Chenango River Theatre



Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)

THE LIGHTNING THIEF - Baldwinsville Theatre Guild



Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)

GUYS & DOLLS - Brodway Upstate



Favorite Local Theatre (Non-Professional)

Fort Salem Theater



Favorite Local Theatre (Professional)

Broadway Upstate

