Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Calgary Awards; CHICAGO Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Calgary Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Calgary Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Madison Arnason
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
23%
Greg Pember
- BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
17%
Stephan Dickson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
13%
Katie Bernardo
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
13%
Stephan Dickson
- SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
12%
Andrea Mendez Molero
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
8%
Leslie Han
- HEATHERS
- Untold Stories Theatre
7%
Dee-Ann Weekes
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
7%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Melissa Mitchell
- BEAUTY AND THE BEAST
- STORYBOOK THEATRE
29%
Rebecca Toon
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
23%
Fred Amdur
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
12%
Yvonne Ustnick
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
11%
Catherine Handford
- OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
10%
Hannah Fisher
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
5%
John Iglesias
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
5%
Caroline Broadley
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%
Jolane Houle
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
3%
John Iglesias
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
40%BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
32%ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
28%Best Direction Of A Musical
Joel Schaefer
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
15%
Stephanie Graham
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
13%
Janelle Cooper
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
13%
Stephan Dickson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
12%
JP Thibodeau
- BEAUTY & THE BEAST
- Storybook Theatre
11%
Fred Amdur
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
10%
Lindsay Kurtze
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
8%
Stephan Dickson
- SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
7%
Samantha Currie
- TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
4%
Phil Nero
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
3%
Liz Gilroy
- GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
- Stage West Calgary
2%
Lee Siegel
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
1%Best Direction Of A Play
Angela Woodard
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
30%
Simon Mallett
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
16%
Jamie Dunsdon
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
15%
Mark Bellamy
- DEATHTRAP
- Stage West Calgary
13%
Valerie Planche
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
9%
J. Sean Elliott
- TOO MANY COOKS
- Stage West Calgary
8%
Jenna Rodgers
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
7%
Jack Grinhaus
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
4%Best Ensemble DAIRY OF A WIMPY KID THE MUSICAL
- Storybook Theatre
16%CHICAGO
- StoryBook Theatre
15%ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
13%LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
13%SWEENEY TODD
- Front Row Centre
9%MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
5%ROCK OF AGES
- Front Row Centre
5%BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
4%STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
4%RENT
- The Honest Collective
4%FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
3%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
2%KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
1%MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
1%GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
- Stage West Calgary
1%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
1%OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
JP Thibodeau
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
24%
KRIS MISH
- BEAUTY AND THE BEAST
- STORYBOOK THEATRE
22%
Ben Childs
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
15%
Kat McLaren
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
11%
Narda McCarroll
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
8%
David Smith
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
6%
Kathryn Smith
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
5%
Jessie Paynter
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%
Alexandra Prichard
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%
JAYMEZ
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dallas Hayes-Sparks
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
27%
Ethan Vasquez Taylor
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
22%
Ethan Vasquez
- BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
19%
Anne Roggensack & Joanne Sampson
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
13%
Chelsea Wellman
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
10%
Konrad Pluta
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
6%
Konrad Pluta
- LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
4%Best Musical CHICAGO
- StoryBook Theatre
13%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
12%LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
10%ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
9%ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
8%SCHOOL OF ROCK
- Storybook Theatre
6%SWEENEY TODD
- Front Row Centre
6%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
6%
JP Thibodeau
- MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook theatre
6%LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
5%BEAUTY & THE BEAST
- Storybook Theatre
5%HEATHERS
- Untold stories
4%RENT
- The Honest Collective
2%ROCK OF AGES
- Front Row Centre
2%FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
2%TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
1%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
1%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook theater Calgary
1%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- StoryBook Theatre
39%BEAUTY AND THE BEAST
- StoryBook Theatre
32%LEGENDS OF THE 80'S
- Stage West Calgary
10%OFF THE BEATEN PATH
- Storybook Theatre
7%BOOM BABY
- Sage Theatre
6%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
5%Best Performer In A Musical
Kelsey Verzotti
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
11%
Jesse Drwiega
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
11%
Abiola Famakinwa
- ONCE ON THIS ISLAND
- STORYBOOK THEATRE
9%
Erin Navarro
- BEAUTY AND THE BEAST
- StoryBook Theatre
9%
Jada Cardinal
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
7%
Mike Sornberger
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
6%
Oliver Vincze
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
5%
Clark Adams
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
5%
Kiran Talavlikar
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theater
4%
Samantha Currie
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
4%
Conor Thomson
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
4%
Leah Chan
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
4%
Rachael Stade
- ROCK OF AGES
- Front row center
4%
Krista Willott
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
3%
Kal MacDonald
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
2%
Camela Deng
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Ben Jaquish
- BEAUTY AND THE BEAST
- Storybook Theatre
2%
Andrea Mendez Molero
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
2%
Chantal Palmer
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
2%
Jo Mariller
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
1%
Amanda Rae Cross
- FOOTLOOSE
- Evan Hazell theater / 42nd Street productions
1%
Emily del Rosario
- ONCE ON THIS ISLAND
- StoryBook Theatre
1%Best Performer In A Play
Natascha Girgis
- ONE CHRISTMAS CAROL
- STORYBOOK THEATRE
29%
Mark Kamachi
- KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
13%
Parker Painchuad
- KENSUKE'S KINGDOM
- Storybook Theatre
12%
Joe Perry
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
9%
Andy Curtis
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
7%
Kendra Hutchinson
- BOOM BABY
- Sage Theatre
7%
Shari Wattling
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
7%
Braden Griffiths
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
6%
Camille Pavlenko
- BOOM BABY
- Sage Theatre
5%
David Haysom
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
3%
Lauren Brotman
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
3%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatre Calgary
24%ONE CHRISTMAS CAROL
- STORYBOOK THEATRE
17%KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook Theatre
11%STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
11%BOOM BABY
- Sage Theatre
6%THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
6%THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
6%TOO MANY COOKS
- Stage West Calgary
5%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Full Circle Theatre
5%A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
3%MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
3%DEATHTRAP
- Stage West Calgary
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
JP Thibodeau
- CHICAGO
- StoryBook Theatre
23%
DeNeane Osmond
- BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
19%
Natalia Cortes
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
16%
James Bellamy
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
11%
Angela Woodard
- STEEL MAGNOLIAS
- Morpheus Theatre
10%
Anton deGroot
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
9%
Scott Reid
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
6%
Julia Kim
- MURDER ON THE LINKS
- Vertigo Theatre
2%
Madeline Blundal
- TWELVE DAYS
- Lunchbox Theatre
2%
Narda McCarroll
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Kat Kellner
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
39%
Darren Young
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
21%
Andrew Blizzard
- THE WOMAN IN BLACK
- Vertigo Theatre
16%
Alixandra Cowman
- DEADLY MURDER
- Vertigo Theatre
14%
MJ Dandeneau
- A KILLING AT LA CUCINA
- Vertigo Theatre
10%Best Supporting Performer In A Musical
Daniel Fong
- LEGALLY BLONDE
- Theatre Calgary
11%
Leo Blatz
- LA CAGE AUX FOLLES
- Front Row Centre Players
11%
Archer Landry
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
10%
Hector Flores
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- StoryBook Theatre
7%
Ian Riep
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
5%
Kevann Parker
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
5%
KATHERINE KERBES
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
4%
Ella Wilson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
4%
Ben Skipper
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
4%
Promona Swati
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
4%
Harold Kalinga
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
3%
Dante Flores
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
3%
Boden Broadhead
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
3%
Samantha Carson-Smith
- HEATHERS
- Untold Stories
3%
Viktor Clayton
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
3%
MARK BELLAMY
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- STORYBOOK THEATRE
3%
Jamie Stade
- ROCK OF AGRS
- Front Row Centre
2%
Jolene Anderson
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Joshua Jack Natabio
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Wari Willie-Pepe
- ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
2%
Tayo Gbalajobi
- FOOTLOOSE
- Stage West Calgary
2%
Nicholas Chamberlain
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
2%
Jillian Hannah
- SWEENEY TODD
- Front Row Centre
1%
Caroline Richardson
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
1%
Donovan Jones
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Ethan Vasquez Taylor
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Storybook Theatre
27%
Jamie Wills
- KENSUKE'S KINGDOM
- Storybook Theatre
14%
Richelle Ho
- KENSUKE’S KINGDOM
- Storybook theatre
13%
Mike Tan
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
12%
Stephanie Besala
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
9%
Duval Lang
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
5%
Christopher Clare
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%
David Sklar
- BOOM BABY
- Sage Theatre
4%
John McIver
- BOOM BABY
- Sage Theatre
4%
Matthew McKinney
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%
Joel Cochrane
- THE DA VINCI CODE
- Vertigo Theatre
4%Best Theatre For Young Audiences Production DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Storybook Theatre
43%BEAUTY & THE BEAST
- StoryBook Theatre
33%ONCE ON THIS ISLAND
- Storybook Theatre
24%Favorite Local Theatre
Storybook Theater
46%
Theatre Calgary
13%
Front Row Centre Players
10%
Calgary Theatre
5%
Calgary Young People's Theatre
5%
Vertigo Theatre
5%
Stage West Dinner Theatre
4%
Morpheus Theatre
3%
ATP
3%
Lunchbox Theatre
2%
Fire Exit Theatre
1%
Full Circle Theatre
1%
Sage Theatre
1%
Scorpio Theatre
1%
Swamp Donkey Musical Theatre
1%
