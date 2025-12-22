Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; PIP Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Brisbane & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Juliette Coleman
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
77%
Chantelle Currie & Alarna Harris
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
23%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Dian Johansson
- ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
38%
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
35%
Amelia Slatter
- WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
17%
Kim Phillips, Chantelle Currie & Janelle Kerr
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
7%
Kim Phillips, Chantelle Currie, Natalie Howie & Janelle Kerr
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
3%Best Dance Production DOPPELKLANG
- Kerrod Box, Kelsey Dell / Backbone Festival
43%
EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
29%WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
27%Best Direction Of A Musical
Kurtis Laing
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
66%
Janelle Kerr
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
18%
Janelle Kerr
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
16%Best Direction Of A Play
Solar Chapel
- ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
37%
Indiah Morris
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
19%
Chelsea August
- MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
18%
Hollie Bryan
- WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
15%
Calum Johnston
- MUD
- Salad Days Collective x PIP Theatre
9%
Janelle Kerr
- INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
2%Best Ensemble ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
40%
HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
36%PIP THEATRE'S CHILDREN'S ENSEMBLE
- PIP Theatre
10%NATURAL HORSE
- PIP Theatre
9%EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
2%WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Noah Milne
- NATURAL HORSE
- Salad Days Collective x PIP Theatre
30%
Noah Milne
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
28%
Noah Milne
- MUD
- Salad Days Collective x PIP Theatre
17%
Russell Jensen
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
13%
Russell Jensen
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
12%Best Musical THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
44%TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
31%WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
22%EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
3%Best New Play Or Musical HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
32%WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
24%MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
22%KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
22%Best Performer In A Musical
Aimee Sheather
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
38%
Kyle Armstrong
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
18%
William Kasper
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
18%
Nykita O’Keeffe
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
17%
Hamish Wells
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
9%Best Performer In A Play
Jazz Zhao
- MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
27%
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
24%
Madeline Armit
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
19%
Rebel Star
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
9%
Tai Kane-Potaka
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
9%
Dana Summer
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
7%
Izabela Wasilewska
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
5%Best Play ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
34%HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
19%MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
13%KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
11%THE NATURAL HORSE
- Salad Days Collective x PIP Theatre
10%WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
10%INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
51%
Hollie Bryan
- WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
49%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Madeline Armit & Tai Kane-Potaka
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers
70%
Russell Jensen
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
16%
Russell Jensen
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
15%Best Supporting Performer In A Musical
Mia Lierich
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
47%
Anna Ryan
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
37%
Cast of Eurobeat Moldova
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
17%Best Supporting Performer In A Play
Alisha O'Brien
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
69%
Cast of Interviews With Loneliness
- INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
31%Best Theatre For Young Audiences Production WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
38%WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
20%CHARLOTTE'S WEB
- PIP Theatre
17%ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD VERY BAD DAY
- PIP Theatre
14%ARTISTE
- Brymore Productions
5%CHUCK!
- Queensland Theatre: Little Play Days / Brymore Productions
3%THE BUREAU OF UNTOLD STORIES
- Brymore Productions
3%Favorite Local Theatre
PIP Theatre
54%
Shepherd's Purse Theatre Company
43%
KSP Theatre Inc, Burpengary
3%