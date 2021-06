João Souto Integra O Elenco Da Nova Temporada De HEATHERS- THE MUSICAL

Heathers é um musical emocionante que pulsa a energia dos corações adolescentes. Baseado no filme homônimo de Daniel Waters, o musical de Laurence O'Keefe e Kevin Murphy, versionado para o português por Rafael Oliveira, se passa em 1989 e conta a história da jovem Veronica Sawyer em seu último ano no colégio.

Em busca de um mundo melhor, Verônica, juntamente com seu namorado JD vivem a adolescência tentando se auto-descobrir. Será ela uma Heather capaz de tudo para ser popular? Qual o valor de uma real amizade? Entre canções que falam sobre amor, vida, morte, perdão e reconciliação, o universo jovem é apresentado de uma forma alegre e positiva, apesar de mostrar as crueldades do mundo real.

Trazendo aspectos de suspense e terror que marcam os clássicos da década de 80, Heathers é uma obra rock que tem uma legião de fãs pelo mundo e promete conquistar vários corações. Com direção geral de Fernanda Chamma em parceria com a também diretora Daniela Stirbulov, coreografias de Tutu Morasi e direção musical de Renan Achar, o formato do show segue a linha americana da montagem com a participação de 35 jovens talentos e nomes consagrados do gênero.

A temporada de Heather, licenciada para o Brasil, terá todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS.

João Souto é ator e cantor. Já integrou o elenco dos espetáculos 'Grease' (2017), interpretando o personagem Sonny; 'Legally Blonde' dando vida a Emmett e 'Footloose' interpretando Ren, todos com direção de Fernanda Camargo. Recentemente esteve no elenco do espetáculo 'Christmas Show', do Estúdio Broadway e agora se prepara para integrar o elenco de 'Heathers - O Musical', com direção de Fernanda Chamma e também de 'Bullying - O Musical', da Dagnus Produções.

Heathers - Musical

Temporada até 10 de julho

Teatro Cassiano Gabus Mendes

Duração: 120 minutos

Gênero: Musical

Classificação etária: Livre

Ingressos: www.sigaartista.eadplataforma.com